Tele2 Eesti и TalTech открывают лабораторию оптоволоконной связи и сенсорики

За последнее время участились случаи повреждения и неисправности кабелей, проложенных в Балтийском море. Эти события наглядно подтверждают: современные сети должны быть безопасными, иными словами, хорошо защищены. Задача новой лаборатории в TalTech – обеспечить надежность систем оптоволоконных сетей связи. Лабораторная практика и научная работа помогут расширить знания в этой области и разработать перспективные решения по своевременному обнаружению изъянов критической инфраструктуры и их предотвращению.

Руководитель команды магистральных сетей Tele2 Eesti Марко Тикас не сомневается в актуальности новой лаборатории: „Оптическая инфраструктура важна не только для решений мобильной связи и домашнего интернета. Она также необходима для работы таких жизненно важных услуг, как управление системами электро-, газо- и водоснабжения. Сотрудничество с TalTech поможет нам успешно развивать сети нового поколения, а также обеспечить их надежность и безопасность“.

Лаборатория безусловно важна и для магистрантов, которые изучают сетевые технологии, услуги и смогут получать здесь практические знания по своей специальности. Инженеры и ученые будут проводить в лаборатории всесторонние исследования современных оптических сетей, а также тестировать их на совместимость, надежность и устойчивость к помехам.

Как сообщила старший научный сотрудник Кайда Каэвал, которая руководит группой исследований оптической связи и сенсорики TalTech, оптическая инфраструктура – это невидимый позвоночник современного интернета. При этом не имеет значения, каким образом поступают данные к конечному потребителю: посредством мобильной связи, с помощью медного или оптоволоконного кабеля. „Новая лаборатория – прекрасное место для научных исследований в области технологий связи и сенсорики. Она предоставит эстонским студентам и специалистам все необходимые условия для испытания новых технологий и будет способствовать инновациям в мониторинге инфраструктуры“.

Открытие лаборатории можно рассматривать как важный шаг в развитии мониторинга критической инфраструктуры. Современные оптосенсорные технологии уже позволяют обнаруживать неисправности в кабелях, проактивно реагировать на угрозы, а значит, своевременно предотвращать и более серьезные повреждения. Цель сотрудничества Tele2 и TalTech – обеспечить устойчивое развитие Эстонии как цифрового государства и повысить технологический потенциал нашего региона.

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