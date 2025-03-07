Circle K: последние события на нефтяном рынке негативно сказались на ценах и спросе

По словам руководителя по ценообразованию на моторное топливо компании Circle K Индрека Сасси, в настоящее время на рынок заметнее всего влияет политика США в отношении импортных пошлин. Введенная президентом США Дональдом Трампом 25% таможенная пошлина на мексиканский импорт заставила Мексику искать новых партнеров по экспорту нефти в Европе и Азии, и на мировой рынок поступает больше нефти, чем предполагалось изначально, что вызвало кратковременный ценовой шок.

„Несмотря на санкции и атаки Украины на нефтеперерабатывающие заводы, экспорт российского дизельного топлива увеличился на целых 2% до 1,17 миллиона ​​баррелей в сутки, что является самым высоким показателем за последний год, – пояснил Сасси. – Кроме того, вероятно, поддавшись политическому давлению США, ОПЕК объявила, что текущие сокращения добычи будут пересмотрены и с апреля добыча будет увеличена. Такие новости привели к снижению цен на этой неделе, но, учитывая, что мы уже привыкли к ежедневным неожиданностям, влияние снижения цен в долгосрочной перспективе остается неопределенным“.

Внешняя политика Трампа оказывает влияние и на внутреннюю экономику США, а банки с Уолл-стрит предупреждают, что текущие процессы на фондовом рынке указывают на риск рецессии. Отчет о запасах нефти в США демонстрирует снижение спроса и рост резервов, что также оказывает сдерживающее воздействие на цены на нефть.

„В целом, последние события оказались негативными с точки зрения цен и спроса, а на финансовых рынках царит нервное ожидание. Значительное влияние на цены оказывает и процесс мирного урегулирования войны в Украине. Сигналы о возможном заключении мира поднимают вопрос о смягчении введенных против России санкций, что может привести к увеличению поставок на рынок российской нефти, оказывая дополнительное давление на мировые цены“, - отметил Сасси.

В феврале Управление энергетической информации США (EIA) прогнозировало, что в этом году мировая цена на сырую нефть будет на 8% ниже, чем в прошлом году.

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