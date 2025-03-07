Исследование: каждый второй в Эстонии стал откладывать меньше

„Особенно сильно эта тенденция видна среди людей с низкими доходами“, — отметила руководитель инвесторского сообщества LHV Нелли Янсон. Согласно исследованию, 80% людей с доходом ниже 750 евро в месяц копят меньше, чем раньше. Кроме того, исследование выявило различия между возрастными группами — чем старше человек, тем сильнее ощущается финансовый стресс. „Расходы молодых людей, живущих с родителями, относительно низкие. В то же время семьи с детьми сталкиваются с резким ростом расходов, а пенсионерам особенно трудно справляться с возникающими финансовыми трудностями“, — подчеркнула Янсон.

Независимо от возраста, сбережения являются фундаментом финансовой безопасности. Общая рекомендация — создать резервный фонд, который позволит покрыть расходы как минимум на три месяца. По словам Янсон, стремительный рост стоимости жизни оказывает значительное влияние на возможности семей откладывать средства, но финансовая подушка необходима для преодоления неожиданных ситуаций.

„Конечно, у каждого человека свои возможности и цели, но начать копить никогда не поздно“, — подчеркнула Янсон. Время — лучший друг инвестора, то есть чем раньше начать, тем дольше деньги будут работать на человека. „Благодаря сложному проценту даже небольшие инвестиции на протяжении длительного времени могут создать значительный инвестиционный портфель. Самое главное — начать и быть последовательным“, — добавила Янсон.

Снижение сбережений может иметь долгосрочные негативные последствия. Например, неожиданные расходы могут увеличить долговую нагрузку, ограничить возможности для инвестиций в будущем или заставить экономить на повседневных потребностях, включая здоровье и образование. „Формирование привычки делать сбережения помогает людям лучше справляться с жизненными трудностями — будь то медицинские расходы, потеря работы или необходимость замены протекающей крыши. В текущей экономической ситуации особенно важно критически оценивать свои расходы и искать возможности для экономии“, — отметила Янсон.