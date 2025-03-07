Провалившемуся под лед мужчине повезло: его крики о помощи были услышаны

Об инциденте, который произошел рядом с селом Кийдъярве, порталу Delfi сообщил начальник отдела превенции Лыунаского спасательного центра Арви Уусталу. „Мужчина смог удержаться на краю проруби и позвал на помощь“, - сказал он.

К счастью, крики о помощи услышал работавший на близлежащем хуторе мужчина, который схватил крепежный ремень и помог пострадавшему выбраться из воды. „Прибывшие на место происшествия спасатели доставили на получившего сильное переохлаждение мужчину на квадрацикле к медикам скорой помощи, которые отвезли спасенного в больницу“, - сказал Уусталу.

„Спасательный департамент выражает благодарность мужчине, который своими быстрыми и смелыми действиями спас человеческую жизнь“, - добавил Уусталу.

Спасательный департамент обращает внимание на то, что из-за теплой погоды лед стал очень хрупким, и выход на него опасен для жизни. Начиная с завтрашнего дня, то есть с 8 марта, выход на лед внутренних водоемов по всей Эстонии будет запрещен.

В этом году в нашей стране утонули два человека — оба рыбаки, которые провалились под лед. Было зафиксировано также три случая, когда под лед провалились в общей сложности четверо детей, но все они, к счастью, были спасены. Спасателям пришлось выпроводить с опасного льда 115 человек.