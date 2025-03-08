Осиновский: За последние годы статус учителя в глазах родителей снизился до уровня обслуживающего персонала

„Я хотел бы встать на защиту педагогов. Во многих школах я слышу критику со стороны родителей: мол, учителя не отвечают, не дают обратную связь. И это касается не только перехода на эстонский язык обучения, — говорит Осиновский. — В целом, на мой взгляд, за последние 10–15 лет статус учителя в глазах родителей снизился до уровня обслуживающего персонала. Некоторые родители считают, что раз они отдали ребенка в школу, то теперь учителя обязаны демонстрировать результаты. Во-первых, добиться успехов в учебе можно только при совместной работе школы и семьи. Если родители не поддерживают те же ценности и цели, что и школа, то хорошего результата не будет“.

„Во-вторых, учителя — тоже люди, — отмечает мэр города. — Нереально ожидать, что после окончания рабочего дня педагог в шесть вечера будет помогать родителям готовить ребенка к домашним заданиям на следующий день. В-третьих, эстонские педагоги — одни из самых квалифицированных в мире. Это подтверждают международные исследования, и именно поэтому система образования Эстонии считается одной из лучших. Думаю, родителям стоит больше доверять учителям“.

В этом году разные педагоги выбрали разные подходы, говорит Евгений Осиновский.

„Некоторые сознательно отложили углубленное изучение предметов на второе полугодие или даже на следующий год, сосредоточившись сначала на освоении эстонского языка. Другие совмещают оба процесса. Какой метод правильный? Думаю, универсального ответа нет. Не исключаю, что в некоторых школах и классах действительно есть проблемы — возможно, где-то педагогам не хватает нужной методики или квалификации. Но в целом я уверен, что нам нужно доверять своим школам и учителям в этом процессе“.

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