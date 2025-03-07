ВИДЕО | Премьер-министр Михал рассказал, какие решения приняли на саммите в Брюсселе

Известно, что руководители стран-членов ЕС достигли в четверг вечером в Брюсселе соглашения об изменении бюджетных правил, которое даст странам ЕС больше гибкости в инвестировании в свой оборонный потенциал. Также была выражена поддержка взятию кредитов на оборонные цели.

По словам премьер-министра, важно, что на внеочередной встрече Европейского совета страны-члены выразили осознание того, что опасность из-за восточной границы реальна и все должны больше вкладывать в оборону. „Прежде всего важно инвестировать в критически важные области, такие как противовоздушная обороны, закупка боеприпасов и огневая мощь дальнего радиуса действия“, - сказал он после окончания встречи.

В четверг лидеры Европейского союза встретились с президентом Украины Владимиром Зеленским. „Мы подтвердили нашу всестороннюю поддержку Украине в войне против России нашу общую готовность больше вкладывать, чтобы помочь Украине занять более сильную позицию. Эстония рассматривает возможности для более тесного сотрудничества с Украиной, прежде всего в производстве беспилотников“, - сказал Михал.

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