ФОТО И ВИДЕО | У таллиннского Kaubamaja крупная авария: вода залила проезжую часть, движение нарушено

Авария произошла в полдень, тогда же был быстро перекрыт отрезок улицы Лайкмаа - от Гонсиори до бульвара Рявала.

„Речь идет о серьезном прорыве водопровода, и бригады предприятия Tallinna Vesi активно на месте занимаются ликвидацией аварии“, - сказала руководитель по коммуникации Tallinna Vesi.

По словам представителя предприятия, потребуются масштабные земляные работы, поэтому прямо сейчас трудно определить, сколько времени займет ликвидация аварии.

„По первоначальным прогнозам, самые срочные работы могут быть завершены к позднему вечеру или к ночи, а укладка асфальта продолжится в выходные“, - добавил руководитель по коммуникации.

На какое-то время без водоснабжения останутся здания в районе аварии. В таких случаях туда при необходимости Tallinna Vesi доставляет на место цистерну с питьевой водой. В данный момент неизвестно, когда будет возобновлена подача воды в расположенные поблизости здания.

По словам очевидцев, зрелище в самом деле было впечатляющее — как будто из люков бьет фонтан.

Tallinna Vesi рекомендует быть внимательным при передвижении в районе аварии и по возможности использовать альтернативные маршруты. На месте происшествия находится сейчас полиция, которая регулирует дорожное движение.

Стареющий трубопровод

„Средний срок службы водопровода составляет около 50 лет, трубопровод нуждается в постоянном обновлении, чем Tallinna Vesi из года в год и занимается, — сказал представитель предприятия. — В Таллинне и близлежащих волостях в общей сложности почти 3000 километров трубопроводов, по которым чистая вода поступает ко всем потребителям, а сточные воды — на станцию по очистке. Каждый год обновляется и строится около 45 километров трубопроводов“.

По водой оказался и находящийся через дорогу от Kaubamaja строительный объект. Там к январю 2028 года должно появится коммерческое здание с офисными площадями.

По данным Delfi, по состоянию на 14 часов потоки воды прекратились, и были начаты ремонтные работы. На фотографиях видно, что общественный транспорт пропускают.