В Брюсселе на встрече по правам женщин Эстонию представлял Калле Грюнталь

На встрече обсуждалась программа действий по защите прав женщин, укреплению мира и безопасности. Как сообщил Грюнталь порталу Delfi, решение о его участии в мероприятии было принято в Комиссии по социальным делам.

„Я говорил о том, что есть невидимые жертвы, которых заманивают за границу для работы проститутками, и им нужно немедленно помочь — таково было мое послание“, - сказал депутат.

Встреча в таком формате проходит каждый год по инициативе Комиссии по правам женщин и гендерному равенству Европарламента, она приурочена к Международному женскому дню.

В ходе встреч дается обзор программы действий по защите прав женщин, укреплению мира и безопасности, а также ситуации в этих областях на глобальном и европейском уровне. Обсуждается участие женщин в предотвращении и разрешении конфликтов, мирных переговорах, поддержании мира, гуманитарной помощи и т. п. Также представляется краткий обзор роли международного гуманитарного права и прав человека в защите женщин и их прав.

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