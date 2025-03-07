После начала войны в Украине российские футбольные и хоккейные клубы открыли двери для игроков с криминальным прошлым

Ограничения, связанные с санкциями, вынудили российские клубы искать альтернативные каналы для проведения трансферных операций, включая использование посредников в странах, не попавших под санкции, таких как Сербия или государства Ближнего Востока. Для ЦСКА даже расчёты с клубами из неевропейских стран стали проблемой, что прекрасно иллюстрирует трансфер Давилы из мексиканского „Леона“, который стал частью сложной финансовой цепочки, включая обмен валюты через несколько стран.

Нестабильная политическая ситуация также отразилась на сложных финансовых манёврах при продаже игроков, таких как Вильсон Изидор, который покинул „Зенит“ и перешёл в „Сандерленд“. Сделка потребовала множества этапов и выплат, сумма которых составила 6 миллионов евро. ЦСКА столкнулся с ещё большими трудностями при попытке получить 30 миллионов евро за Николу Влашича, а также с необходимостью выплатить 3 миллиона за Чидеру Эджуке, что привело к наложению трансферного бана, который был снят только после вмешательства чилийского форварда Виктора Давилы.

Европейские клубы, в особенности из стран Центральной и Западной Европы, почти исчезли с трансферного рынка России. Вместо них появились новые игроки из стран Латинской Америки и Ирана. Однако даже среди европейцев встречаются редкие исключения. Так, например, голландец Рай Влут оказался в „Урале“ после того, как в Нидерландах был признан виновным в смерти ребёнка из-за вождения в нетрезвом состоянии. Дилан Мертенс перешёл в „Факел“ из России по, вероятно, финансовым причинам.

После 2022 года география трансферов в российском футболе претерпела значительные изменения, во многом благодаря последствиям международной изоляции, возникшей после российского вторжения в Украину. Переходы европейских футболистов в российские клубы резко сократились, что вызвало резкое увеличение числа бразильцев, чилийцев и уругвайцев на российском рынке. Бразильские игроки особенно заметно заполнили российскую высшую лигу, что связано как с изменением политической ситуации, так и с желанием некоторых стран Южной Америки более активно участвовать в российской футбольной жизни.

Российские клубы теперь более охотно заключают сделки с игроками из Латинской Америки, Португалии и Испании, поскольку эти регионы остаются открытыми для сотрудничества. В то же время, трансферы с командами из Германии, Англии и Скандинавии стали почти невозможными из-за санкций и политической изоляции.

Как дела обстоят в хоккее?

После полномасштабного вторжения России в Украину ситуация в КХЛ претерпела значительные изменения. Лига, всегда отличавшаяся своим международным составом, стала менее разнообразной в плане иностранных игроков. Уже в сезоне 2018/19 хоккеисты из Беларуси перестали считаться легионерами, а с 2020/21 аналогичное положение коснулось игроков из Казахстана. До 2022 года в КХЛ выступали 24 команды, включая такие клубы, как финский „Йокерит“ и латвийское „Динамо“, что значительно обогащало состав иностранных игроков. Однако после начала военных действий в Украине и усиления международной изоляции России количество легионеров в лиге резко сократилось: с 109 игроков в сезоне 2021/22 до 64 в следующем.

Рынок легионеров также изменился. В то время как интерес к шведским, финским и чешским игрокам снизился, значительно возросло число канадцев и американцев, многие из которых пришли через китайский клуб „Куньлунь“. Вместе с этим выросло количество скандальных фигур среди иностранных хоккеистов. Например, Алекс Гальченюк, получивший российский паспорт после инцидента с аварией в нетрезвом состоянии и угрозами полицейским, продолжил карьеру в КХЛ. Подобные случаи становятся всё более частыми: Адам Ружичка, покинувший „Аризону“ после скандала с наркотическими веществами, также присоединился к российскому чемпионату.

Не обошло стороной и ситуацию с Майклом Маклаудом. Вместе с Диллоном Дюбе, игроком минского „Динамо“, он стал участником судебного разбирательства в Канаде по делу о сексуальном скандале на МЧМ-2018, что ещё больше затрудняет его положение в КХЛ.

Не обошли вниманием и внутренние проблемы СКА. Защитник Энтони Деанджело, долгое время не получавший предложений в НХЛ, решил попробовать себя в Санкт-Петербурге. В 34 матчах он набрал 32 очка, но после конфликта с командой вернулся в США. СКА объяснило его уход семейными обстоятельствами, однако в свете текущих политических реалий этот случай можно рассматривать как один из многих, где личные и политические мотивы переплетаются, усложняя ситуацию и на трансферном рынке, и внутри самой лиги.

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