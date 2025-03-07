Участник Олимпиады попал в список 10 самых разыскиваемых преступников ФБР

Бывший канадский сноубордист и участник Олимпийских игр Райан Уэддинг попал в список десяти самых разыскиваемых беглых преступников Федерального бюро расследований (ФБР) за организацию крупной группировки наркоторговцев, на которую также возлагают ответственность за несколько убийств. Список опубликован на сайте ФБР.

Уэддинг выступал на Играх-2002 в Солт-Лейк-Сити в параллельном гигантском слаломе, где занял 24-е место, пишет РБК.

43-летний бывший спортсмен попал в список ФБР после того, как ему было предъявлено обвинение в организации международной наркосети, которая перевезла сотни килограммов кокаина из Колумбии в Северную Америку. Утверждается, что Уэддинг организовал убийства трех человек.

Отмечается, что Федеральное бюро расследований США объявило награду в размере 50 000 долларов за информацию, которая приведет к аресту и экстрадиции 43-летнего Уэддинга. Гражданин Канады, проживавший в Мексике, обвиняется американскими властями в управлении преступным предприятием, убийстве, сговоре с целью распространения наркотиков и других преступлениях, пишет Media.az.

Группировка Уэддинга перевозила крупные партии кокаина из Колумбии через Мексику и Калифорнию в Канаду и другие места, используя большегрузные фуры.

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