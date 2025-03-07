Новости Эстонии
07.03.2025, 13:15

Глава Союза работников образования: забастовка учителей не исключена и в этом году

 
Кристина Каллас (слева) и Реэмо Вольтри
Кристина Каллас (слева) и Реэмо Вольтри
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Поскольку Министерство образования и науки (HTM) и Союз работников образования Эстонии (EHL) не достигли между собой договоренности по зарплате на 2025 год, это означает, что у учителей опять есть возможность объявить забастовку. Но сначала нужно будет обратиться к государственному примирителю.

„Так как среди учителей всё-таки остается недовольство, то, конечно, реальная опасность или возможность (забастовки — ред.) существует“, — сказал руководитель EHL Реэмо Вольтри, добавив, что планы еще уточняются.

EHL надеется сесть с HTM за стол переговоров по вопросам зарплаты на 2026 год в апреле. В то же время, по словам Вольтри, обсуждается и то, есть ли и какие возможности для повышения зарплаты в этом году. Будут ли учителя обращаться к государственному примирителю, зависит от первой встречи с правительством.

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