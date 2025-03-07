07.03.2025, 13:15
Глава Союза работников образования: забастовка учителей не исключена и в этом году
ФОТО: | Delfi Meedia
Поскольку Министерство образования и науки (HTM) и Союз работников образования Эстонии (EHL) не достигли между собой договоренности по зарплате на 2025 год, это означает, что у учителей опять есть возможность объявить забастовку. Но сначала нужно будет обратиться к государственному примирителю.
„Так как среди учителей всё-таки остается недовольство, то, конечно, реальная опасность или возможность (забастовки — ред.) существует“, — сказал руководитель EHL Реэмо Вольтри, добавив, что планы еще уточняются.
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