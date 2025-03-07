Глава Союза работников образования: забастовка учителей не исключена и в этом году

EHL надеется сесть с HTM за стол переговоров по вопросам зарплаты на 2026 год в апреле. В то же время, по словам Вольтри, обсуждается и то, есть ли и какие возможности для повышения зарплаты в этом году. Будут ли учителя обращаться к государственному примирителю, зависит от первой встречи с правительством.