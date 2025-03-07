07.03.2025, 16:01
ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет„ потерпел крупное поражение от „Вентспилса“
ФОТО: | Delfi Meedia
В пятницу, 7 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ потерпела поражение на домашней площадке от латвийского „Вентспилса“ со счетом 82:99.
Тартуская команда начала матч неудачно, быстро оказавшись в 14-очковом отставании (6:20). Допустив множество ошибок, хозяева завершили первую четверть со счетом 22:35.
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