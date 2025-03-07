ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет„ потерпел крупное поражение от „Вентспилса“

Во втором игровом отрезке „Венспилс“ продолжил доминировать, совершив рывок 14:4 и доведя свое преимущество до 23 очков (49:26) уже к пятой минуте. В определенный момент разница достигала 33 очков, а на большой перерыв команды ушли при счете 65:34 в пользу латвийского клуба.