СЕГОДНЯ на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет„ в борьбе за выход в плей-офф сыграет с „Вентспилсом“

„Тартуский университет“ занимает четвертое место в таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet с 16 победами и 9 поражениями. Однако им на пятки наступают „Валмиера“ (16-10) и „Огре“ (15-11).

В первом очном матче в начале ноября в Венспилсе тартусцы одержали победу с минимальным перевесом 93:92, а решающий штрафной бросок за четыре секунды до конца основного времени исполнил Мартин Паасоя. В сегодняшнем матче, вероятно, дебютирует ирландский разыгрывающий Шон Флад, недавно присоединившийся к команде.