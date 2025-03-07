07.03.2025, 16:01
ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет„ в борьбе за выход в плей-офф играет с „Вентспилсом“
„Тартуский университет„ vs „Вентспилс“ 22:35
ФОТО: | Delfi Meedia
Сегодня, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ примет латвийский клуб „Вентспилс“ на своей площадке. Матч начнется в 19:00 и будет доступен для просмотра всем подписчикам Delfi.
„Тартуский университет“ занимает четвертое место в таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet с 16 победами и 9 поражениями. Однако им на пятки наступают „Валмиера“ (16-10) и „Огре“ (15-11).
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