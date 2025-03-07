Баскетбол
07.03.2025, 16:01

ПРЯМОЙ ЭФИР на DELFI TV | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет„ в борьбе за выход в плей-офф играет с „Вентспилсом“

 
„Тартуский университет„ vs „Вентспилс“ 22:35
„Тартуский университет“
„Тартуский университет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

Сегодня, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet, команда „Тартуского университета“ примет латвийский клуб „Вентспилс“ на своей площадке. Матч начнется в 19:00 и будет доступен для просмотра всем подписчикам Delfi.

„Тартуский университет“ занимает четвертое место в таблице Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet с 16 победами и 9 поражениями. Однако им на пятки наступают „Валмиера“ (16-10) и „Огре“ (15-11).

В первом очном матче в начале ноября в Венспилсе тартусцы одержали победу с минимальным перевесом 93:92, а решающий штрафной бросок за четыре секунды до конца основного времени исполнил Мартин Паасоя. В сегодняшнем матче, вероятно, дебютирует ирландский разыгрывающий Шон Флад, недавно присоединившийся к команде.

Ознакомьтесь с пакетами Delfi
Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии