Баскетбол
07.03.2025, 16:01

ВИДЕООБЗОР и МАТЧ В ЗАПИСИ | Эстоно-латвийская баскетбольная лига: „Тартуский университет„ потерпел крупное поражение от „Вентспилса“

 
„Тартуский университет“
„Тартуский университет“
ФОТО: Mauri Levandi | Delfi Meedia

В пятницу, 7 марта, в рамках Эстоно-латвийской баскетбольной лиги Optibet команда „Тартуского университета“ потерпела поражение на домашней площадке от латвийского „Вентспилса“ со счетом 82:99.

Тартуская команда начала матч неудачно, быстро оказавшись в 14-очковом отставании (6:20). Допустив множество ошибок, хозяева завершили первую четверть со счетом 22:35.

Во втором игровом отрезке „Венспилс“ продолжил доминировать, совершив рывок 14:4 и доведя свое преимущество до 23 очков (49:26) уже к пятой минуте. В определенный момент разница достигала 33 очков, а на большой перерыв команды ушли при счете 65:34 в пользу латвийского клуба.

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