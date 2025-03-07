БОЛЬШОЙ ОБЗОР | Как Трамп подталкивает Европу к созданию собственной армии

Главной новостью прошедшей недели стал визит Владимира Зеленского в Вашингтон, в рамках которого состоялась встреча между президентом Украины и президентом США Дональдом Трампом. Главным событием стал не сам факт встречи, а словесная перепалка между Зеленским, Трампом и Вэнсом, по результатам которой Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что „свободный мир нуждается в новом лидере“. Несмотря на то, что действия Дональда Трампа на посту президента США вызывают неоднозначную реакцию у значительной части мировой аудитории, стоит отметить, что „безумные“ действия республиканца приводят к нужному результату для выживания коллективной Европы на мировой политической арене – европейские страны наконец-таки осознали необходимость взять на себя более активную роль в обеспечении собственной безопасности.