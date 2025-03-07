07.03.2025, 15:55
Эстония готовится к возможным конфликтам? Силы обороны хотят изменить закон и получить больше прав в военное время
ФОТО: | Delfi Meedia
Силы обороны хотят расширить свои права в кризисных и военных ситуациях посредством внесения поправок в законодательство, однако ряд министерств требуют более тщательного анализа, подчеркивая те части проекта, которые могут противоречить конституции и предоставлять министру обороны чрезмерные полномочия.
Министерство обороны представило законопроект о внесении поправок в Закон о гособороне и ряд других законов с целью предоставления Силам обороны более широких полномочий в кризисных и военных ситуациях. Изменения касаются прав командования вооруженными силами, использования резервной армии, а также возможности делать исключения из некоторых норм гражданского права.
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