Эстония готовится к возможным конфликтам? Силы обороны хотят изменить закон и получить больше прав в военное время

Министерство обороны представило законопроект о внесении поправок в Закон о гособороне и ряд других законов с целью предоставления Силам обороны более широких полномочий в кризисных и военных ситуациях. Изменения касаются прав командования вооруженными силами, использования резервной армии, а также возможности делать исключения из некоторых норм гражданского права.

По мнению Сил обороны, им необходимы определенные ограничительные меры и право отдавать приказы в период непосредственной подготовки к войне, то есть в период повышенной готовности к обороне. Сегодня главнокомандующий Силами обороны может отдавать приказы лишь в ограниченном объеме. Поправки к закону направлены на то, чтобы позволить Силам обороны отдавать прямые приказы гражданским органам власти, таким как органы местного самоуправления и Транспортный департамент, в периоды повышенной готовности к обороне и военного положения. Это позволит, например, реорганизовать общественный транспорт, приостановить дорожные работы или изменить использование инфраструктуры, если возникнет такая необходимость.