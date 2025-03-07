ФОТО | Lux Express снова попал в аварию. Очевидец: „Если бы не водитель автобуса, так легко бы мы не отделались“

Екатерина находилась непосредственно в автобусе во время случившегося. Рассказывает, что авария произошла внезапно.

„Водитель автобуса — большой профессионал, — говорит пассажирка. — Автобус ехал прямо, насколько я поняла, внедорожник поворачивал налево. За рулем был пожилой мужчина. Он выехал на нашу полосу движения, водитель автобуса сигналил, оттормаживался, как мог. Если бы не его реакция, то, думаю, так легко бы мы не отделались“.

По словам Екатерины, в автобусе никто не пострадал. „По поводу состояния водителя автомобиля слышала, что он жив. Также слышала, что в машине была еще пожилая женщина, она тоже не пострадала. Но на сто процентов подтвердить не могу“.

По словам свидетелей, для пассажиров Lux Express организовали пересадочный автобус, чтобы все могли продолжить поездку. „Очень оперативно, меньше, чем за десять минут“, — подтвердила пассажир Lux Express Екатерина.

RusDelfi отправил запрос по поводу случившегося в компанию Lux Express, но на момент публикации пока не получил ответа.

Министерство иностранных дел Эстонии напоминает, что перед поездкой за границу рекомендуется посетить сайт Министерства иностранных дел, где можно найти рекомендации по подготовке к путешествию: reisitargalt.vm.ee. Также стоит ознакомиться с информацией о стране назначения и возможными предупреждениями для путешественников. Актуальные рекомендации по поездкам в Россию также можно найти на этом сайте.

В случае аварии или других чрезвычайных ситуаций за границей первыми реагируют местные власти страны, где произошел инцидент. Пострадавшие должны следовать рекомендациям и указаниям местных органов власти. Рекомендации Министерства иностранных дел о том, как действовать в случае несчастного случая за границей, можно найти по ссылкам reisitargalt.vm.ee/arstiabi-ja-retseptiravimid и reisitargalt.vm.ee/kriisiolukorda-sattumine.