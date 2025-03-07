Борцу дали четыре года за тот же допинг, что у Валиевой

Трехкратный призер Олимпиад и пятикратный чемпион мира по греко-римской борьбе Рыза Каяалп дисквалифицирован на четыре года за триметазидин, сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA), пишет РБК.

Все результаты 35-летнего борца аннулированы с 28 мая 2024 года, его дисквалификация продлится до 30 июня 2028-го.Каяалп взял серебро на Играх-2016 (до 130 кг) и бронзу на Олимпиадах в Лондоне и Токио, все три раза в решающих схватках он проигрывал кубинцу Михаину Лопесу.

Четырехлетнюю дисквалификацию за триметазидин отбывает и российская фигуристка Камила Валиева. CAS не поверил в ее версию о случайном попадании препарата в организм через клубничный десерт, приготовленный на разделочной доске, где отец ее бывшего отчима размельчал таблетки.

В прошлом году на триметазидине попалась польская теннисистка Ига Свёнтек, но она доказала, что запрещенным препаратом были загрязнены ее таблетки для улучшения сна, и отбыла месяц отстранения.

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