В Таллинне откроется очередной магазин Lidl

„Мы долго ждали момента, когда сможем объявить дату открытия Lidl в центре T1, но с еще большим нетерпением ждем самого открытия. Этот год стал для Lidl годом активного расширения, и на достигнутом мы не останавливаемся. С открытием магазина в T1 мы становимся ближе к жителям центра Таллинна, которые давно ждали появления Lidl где-нибудь неподалеку“, - отметил руководитель отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас.

„Открытие Lidl в центре T1 – долгожданное событие. Это подтверждает большой интерес, который посетители центра проявляли к срокам открытия в последние месяцы. Несомненно, новый Lidl будет хорошо принят покупателями T1. Этот магазин примечателен как своим местоположением – ближайший к центру Таллинна Lidl – так и своим строительным решением. Это первый магазин Lidl в Эстонии, расположенный в уже существующем здании, и будучи интегрированным в центр T1, он создает привлекательное и логичное единое целое. Уверен, что приход Lidl позитивно скажется на посещаемости центра T1, а значит, принесет пользу и другим предприятиям центра“, - сказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.

По словам Хыбе, также будет обновлена торговая зона на втором этаже неподалеку от Lidl, что сделает выходящую на центр города часть T1 еще привлекательнее как для работающих там предпринимателей, так и для посетителей.

Новый магазин Lidl расположен в легкодоступном месте в торговом центре T1 – на первом этаже центра. В день открытия, 20 марта, всех посетителей ждут эксклюзивные предложения, а также сюрпризы и розыгрыши призов.

Магазин в торговом центре T1 построен компанией OÜ Tallinna Ehitustrust в соответствии с экологическими стандартами и требованиями международного строительного сертификата EDGE. Магазин энергоэффективен и использует исключительно зеленую энергию. Просторный торговый зал нового Lidl занимает 1411 квадратных метров, а широкие проходы обеспечивают комфорт при шоппинге. В магазине будет 10 касс самообслуживания и 4 традиционные кассы с обслуживающим персоналом.