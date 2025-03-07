В Таллинне откроется очередной магазин Lidl
В четверг, 20 марта, в 8:00 в таллиннском центре T1 откроется магазин Lidl. Это первый в Эстонии Lidl, расположенный в торговом центре. Lidl в T1 станет уже четвертым магазином, открытым компанией в 2025 году.
„Мы долго ждали момента, когда сможем объявить дату открытия Lidl в центре T1, но с еще большим нетерпением ждем самого открытия. Этот год стал для Lidl годом активного расширения, и на достигнутом мы не останавливаемся. С открытием магазина в T1 мы становимся ближе к жителям центра Таллинна, которые давно ждали появления Lidl где-нибудь неподалеку“, - отметил руководитель отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас.
„Открытие Lidl в центре T1 – долгожданное событие. Это подтверждает большой интерес, который посетители центра проявляли к срокам открытия в последние месяцы. Несомненно, новый Lidl будет хорошо принят покупателями T1. Этот магазин примечателен как своим местоположением – ближайший к центру Таллинна Lidl – так и своим строительным решением. Это первый магазин Lidl в Эстонии, расположенный в уже существующем здании, и будучи интегрированным в центр T1, он создает привлекательное и логичное единое целое. Уверен, что приход Lidl позитивно скажется на посещаемости центра T1, а значит, принесет пользу и другим предприятиям центра“, - сказал исполнительный директор центра T1 Тармо Хыбе.
По словам Хыбе, также будет обновлена торговая зона на втором этаже неподалеку от Lidl, что сделает выходящую на центр города часть T1 еще привлекательнее как для работающих там предпринимателей, так и для посетителей.
Новый магазин Lidl расположен в легкодоступном месте в торговом центре T1 – на первом этаже центра. В день открытия, 20 марта, всех посетителей ждут эксклюзивные предложения, а также сюрпризы и розыгрыши призов.
Магазин в торговом центре T1 построен компанией OÜ Tallinna Ehitustrust в соответствии с экологическими стандартами и требованиями международного строительного сертификата EDGE. Магазин энергоэффективен и использует исключительно зеленую энергию. Просторный торговый зал нового Lidl занимает 1411 квадратных метров, а широкие проходы обеспечивают комфорт при шоппинге. В магазине будет 10 касс самообслуживания и 4 традиционные кассы с обслуживающим персоналом.
В центре T1 предусмотрено в общей сложности 1000 парковочных мест, из которых 152, расположенных ближе всего к магазину и входу, отмечены логотипами Lidl. Клиенты Lidl и других магазинов центра T1 могут пользоваться всеми парковочными местами центра. Парковка в Т1 бесплатна в течение четырех часов без необходимости использовать парковочные часы. Также в центре находится крупнейший в Эстонии парк зарядных станций для электромобилей, где одновременно можно заряжать 51 машину.
В течение первых четырех недель после открытия покупателей ждут особенно выгодные цены и специальные предложения. Еженедельные скидки в магазинах Lidl действуют с понедельника по среду и с четверга по воскресенье, при этом количество предлагаемых в рамках кампаний товаров ограничено.
Открытие нового магазина Lidl в центре T1 – часть стратегии по развитию сети Lidl в Эстонии, запущенной 3 марта 2022 года, когда одновременно были открыты восемь магазинов в Таллинне, Тарту, Нарве и Пярну. После открытия Lidl в центре T1 общее число магазинов компании в Эстонии достигнет восемнадцати.