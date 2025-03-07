Член еврейской общины: теперь я не уверен, что моё государство в состоянии защитить меня от тех, кто открыто желает смерти мне и моему народу

Дорогие жители Эстонии, нам пытаются внушить, что вы не видели фотографий с фестиваля Nova, из кибуцев Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз и других мест, а также не знаете последствий, которые принёс 7 октября и его последствия. Что вы не можете осознать, что именно сторонники ХАМАСа и жители Газы в тот день жестоко убивали и насиловали детей, молодых людей, женщин и стариков.

Кстати, речь не обязательно идёт только о евреях: уничтожение израильских арабов, друзов, бедуинов и сотен других национальностей оправдывается тем, что они являются гражданами „сионистской оккупации“. Вот ещё один задокументированный факт: террористы убили палестинца , жителя Восточного Иерусалима, который работал водителем автобуса и оказался на фестивале. Он был „своим“, но в момент атаки находился на „вражеской“ земле. На местном диалекте за это полагается только одно — пуля в лоб. В глазах террористов водитель Шухейб — такой же враг „свободной Палестины“, как и Шири Бибас с её детьми Кфиром и Ариэль — захваченными и убитыми в плену, которых недавно оплакивал весь Израиль, переживая эту трагедию как личную.

Или, например, осознать тот факт, что этот лозунг является лейтмотивом террористов ХАМАС. Доктрина этого движения, узурпировавшего Газу в 2005 году и удерживающего власть до сих пор, предельно чётко заявляет: „Израиль будет существовать до тех пор, пока ислам не уничтожит его, так же как он уничтожил других до него“. Здесь не может быть иных интерпретаций. Лозунги о ликвидации еврейского государства, восхваление ХАМАСа или других организаций, призывающих к уничтожению Израиля, а также утверждения о том, что евреи не имеют права на самоопределение, являются ничем иным, как антисемитизмом.

В среду государство в лице Государственного суда подтвердило, что язык вражды допустим в том случае, если — цитирую — „средний разумный человек“ не может определить , в чём именно этот язык вражды заключается. Словно нам говорят: дорогой „средний человек“, суд решил, что ты не способен загуглить, что означает „От реки до моря, Палестина будет свободной“, и сделать из этого какие-либо выводы.

Услышав формулировку про „среднего человека“, у меня возникает простой вопрос: способно ли государство поверить, что у „среднего“ эстоноземельца есть образование, интеллект и аналитические способности, чтобы отличить варварство от цивилизованности? Статистика говорит нам, что в Эстонии каждый пятый человек имеет степень магистра. Такое отношение либо наивно, либо крайне надменно. Это особенно тревожно, когда речь идёт о защите свободы выражения. Она точно не должна меняться в зависимости от „средней больничной температуры“ и использоваться для подмены понятий.

Уважаемые чиновники, посмотрите в окно: там — не „средние“ граждане, и ваша задача — не демонстрировать своё превосходство, а предотвращать насилие.

Своим решением государство подтверждает, что человек, выходящий на Площадь Свободы с плакатом „От реки до моря“ в цветах палестинского флага, не должен нести ответственности за разжигание ненависти — даже если он „до октября 2023 года не слышал об этом лозунге“. Да, именно так утверждала участница протеста, которую полиция оштрафовала. О какой свободе слова мы говорим в таком случае? О свободе распространять идеи, суть и значение которых тебе неизвестны? Не говоря уже о том, что, будь я на месте истца, я мог бы расценить формулировку про „среднего разумного человека“ как личное оскорбление.

Поэтому, прежде чем говорить о каких-либо интерпретациях, уважаемые чиновники, пожалуйста, посмотрите в окно. Там — не „средние“ граждане, и ваша задача — не демонстрировать своё превосходство, а предотвращать насилие.

В 2016 году Эстония официально приняла определение антисемитизма, составленное Международной ассоциацией памяти жертв Холокоста (IHRA), согласно которому такие лозунги, как „От реки до моря“, должны рассматриваться как заявления об антисемитизме. Подобные лозунги являются частью большой машины насилия, которую на первый взгляд мирные протесты косвенно или напрямую поддерживают. Даже если мы живём в Эстонии, а не на Ближнем Востоке, поверьте — это очень ощутимо. Если кто-то хочет утверждать, что радикализм здесь ни при чём, то КАПО официально подтвердил, что на митинге в Таллинне 5 ноября 2023 года присутствовал представитель организации „Братья-мусульмане“.

К сожалению, теперь у меня нет уверенности в том, что моё государство в состоянии защитить меня от тех, кто открыто желает смерти мне и моему народу. Не говоря уже о репутационном ущербе для эстонского государства в глазах тех людей и стран, которые хорошо понимают, за что борется Израиль. Создан опасный прецедент, появилось „серое“ правовое поле, открывающее путь к разобщению общества без последующего наказания. Как наше общество с этим справится — остаётся только гадать.

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