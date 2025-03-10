Эстонец повздорил с контролером на парковке в Хельсинки и получил судебное дело(1)
Издание Ilta Sanomat пишет об инциденте с участием водителя фургона из Эстонии. Мужчина, вступивший в спор с контролером на парковке в Хельсинки, получил судебные разбирательства и иск о возмещении ущерба. Безумный судебный процесс, который начался из-за штрафа за неправильную парковку, служит предупреждением всем, кто хочет ввязаться в конфликт с контролером: если сделал, признайся. Или ходи пешком.
Похоже, что не все „калевипоэги“ вернулись на родину в Эстонию, некоторые самые стойкие остались в Финляндии заниматься „мужскими делами“. Например, ссориться с инспектором парковки. Финские СМИ с удовольствием подхватывают эти инциденты, потому что в дополнение к мифу „бойся белого фургона“, тема „не доверяйте эстонцам“ также является сильным магнитом для кликов. К сожалению, данная история лишь подливает масла в огонь.