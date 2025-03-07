20-летняя блогерша-бодибилдер умерла от сердечного приступа(2)
На спортивном фестивале „Arnold Classic“ 20-летняя фитнес-блогер и бодибилдер Джоди Вэнс скончалась от остановки сердца, вызванной сильным обезвоживанием организма. Информацию подтвердили родственники спортсменки в социальных сетях, пишет Today.
„Она была прекрасным человеком как внутри, так и снаружи, и мы будем скучать по ней каждый день. Это было внезапно и неожиданно,“ — говорится в сообщении от ее близких. „Если кто-то извлечет урок из этого, пожалуйста, ставьте свое здоровье на первое место.“
Инцидент произошел во время работы Джоди в качестве тренера на фестивале, где она сопровождала своих подопечных. После появления первых симптомов недомогания и рвоты спортсменку экстренно доставили в больницу. Медицинское обследование выявило критически высокую концентрацию калия в крови.
Несмотря на оперативные действия медицинского персонала, спасти жизнь девушки не удалось.
Личный тренер спортсменки позже сообщил, что Джоди принимала фармакологические препараты без медицинского контроля и не ставила его в известность об этом, сообщает Baku.ws.
Тренер Джастин Михали пояснил, что она не готовилась к соревнованиям, и до ее следующего запланированного шоу оставалось около 20 недель. Михали рассказал, что спортсменка принимала опасные вещества без его ведома: „Джоди использовала два крайне опасных вещества, чтобы улучшить свою фигуру. Я полагаю, только для „Arnold Expo“. Без моего ведома, моего одобрения, без ведома семьи. Но она не готовилась к „Arnold“. Она не была на пиковых неделях. Нет никаких причин, по которым она могла быть обезвоженной. Джоди соревновалась еще в декабре, а в этом году планировала поехать в Техас“. Он отметил ее непревзойденную трудовую этику. „Было так трудно заставить ее остановиться. Ранее она проявляла интерес к одному из использованных препаратов и хотела применить в последней подготовке“, — продолжил Джастин. Однако они обговорили этот вопрос и решили не принимать препарат.
Когда девушку госпитализировали, анализы показали очень высокий уровень калия в крови, что подразумевает использование диуретика. „Это были безумно высокие показатели, я никогда не видел такого. Вот что мне сказали. Мы знаем, что у нее был доступ к этим препаратам, и теперь мы знаем, что они использовались. Это был диуретик в сочетании с мощным жиросжигающим препаратом. Ее сердце остановилось из-за возникших побочных эффектов. Реанимационные мероприятия не увенчались успехом“, — рассказал тренер.
Трагическая смерть Джоди Вэнс заставляет вспомнить об опасностях, связанных с использованием диуретиков в бодибилдинге. Они способствуют выводу жидкости из организма для достижения более стройного внешнего вида. Однако их неправильное использование может привести к серьезным последствиям для здоровья, включая электролитный дисбаланс, обезвоживание, почечную недостаточность и даже смерть.
Уже были случаи, когда бодибилдеры страдали от побочных эффектов из-за неправильного использования диуретиков. Например, в 1992 году Мохаммед Беназиза умер после участия в соревнованиях в Европе. Вскрытие показало, что он был сильно обезвожен и испытал сердечно-сосудистую недостаточность после использования комбинации диуретиков при подготовке к шоу, передает Ambal.
Преждевременная смерть Джоди Вэнс глубоко потрясла сообщество бодибилдеров, вызвав дискуссии о давлении, с которым сталкиваются спортсмены, чтобы достичь пиковой физической формы, а также о потенциальных рисках, связанных с определенными практиками. Многие выступают за повышение осведомленности и просвещения по безопасному использованию добавок и веществ, повышающих производительность.