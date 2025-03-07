20-летняя блогерша-бодибилдер умерла от сердечного приступа

„Она была прекрасным человеком как внутри, так и снаружи, и мы будем скучать по ней каждый день. Это было внезапно и неожиданно,“ — говорится в сообщении от ее близких. „Если кто-то извлечет урок из этого, пожалуйста, ставьте свое здоровье на первое место.“

Инцидент произошел во время работы Джоди в качестве тренера на фестивале, где она сопровождала своих подопечных. После появления первых симптомов недомогания и рвоты спортсменку экстренно доставили в больницу. Медицинское обследование выявило критически высокую концентрацию калия в крови.

Несмотря на оперативные действия медицинского персонала, спасти жизнь девушки не удалось.

Личный тренер спортсменки позже сообщил, что Джоди принимала фармакологические препараты без медицинского контроля и не ставила его в известность об этом, сообщает Baku.ws.

Тренер Джастин Михали пояснил, что она не готовилась к соревнованиям, и до ее следующего запланированного шоу оставалось около 20 недель. Михали рассказал, что спортсменка принимала опасные вещества без его ведома: „Джоди использовала два крайне опасных вещества, чтобы улучшить свою фигуру. Я полагаю, только для „Arnold Expo“. Без моего ведома, моего одобрения, без ведома семьи. Но она не готовилась к „Arnold“. Она не была на пиковых неделях. Нет никаких причин, по которым она могла быть обезвоженной. Джоди соревновалась еще в декабре, а в этом году планировала поехать в Техас“. Он отметил ее непревзойденную трудовую этику. „Было так трудно заставить ее остановиться. Ранее она проявляла интерес к одному из использованных препаратов и хотела применить в последней подготовке“, — продолжил Джастин. Однако они обговорили этот вопрос и решили не принимать препарат.