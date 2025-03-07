ГРАФИК | Потребительские цены в Эстонии продолжают расти

По словам руководителя группы статистики потребительских цен Департамента статистики Лаури Вески, в годовом сравнении в феврале на индекс потребительских цен более всего повлияли биржевая цена на электричество, автомобильный налог и продукты питания. „По сравнению с февралем 2024 года выросли цены почти всех категорий товаров и услуг. Единственным исключением были одежда и обувь, которые стали на 1,3% дешевле“, — отметил Вески.

По сравнению с январем 2025 года на повышение индекса в феврале больше всего повлияли цена на электричество, турпакеты, а также продукты питания и безалкогольные напитки.

Из продуктов питания по сравнению с январем в феврале более всего, а именно на 7,3%, подорожали пищевые масла. Кофе подорожало на 4,6%, хлопья для завтрака — на 3,9%. Цены на сидры за месяц выросли на 5%, цены на табачные изделия — на 3,2%, что можно связать с ростом акциза. Подешевели свежая и охлажденная рыба (7%), замороженные фрукты и ягоды, а также картофель (по 1,3%).

В феврале 2025 года бензин был дешевле по сравнению с январем на 0,3%, дизельное топливо — на 0,9%.

В связи с постоянными изменениями цен и потребительских привычек населения Департамент статистики ежегодно обновляет используемые при расчете индекса потребительских цен веса и репрезентативные товары, на которых базируются расчеты. Начиная с января 2025 года расчеты индекса базируются на ценах декабря 2024 года. Для сравнения с предыдущими периодами индекс потребительских цен будет по-прежнему публиковаться на базе 1997 = 100.

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