„Живых нужно бояться“, - записал эстонский блогер в блокноте за день до того, как его убил сокамерник

Марек Мадисоо, обвиняемый в убийстве Сэма Карлоса Колька и множестве других преступлений, попросил у суда разрешения не присутствовать на заседании в четверг, где планировалось обнародовать связанные с убийством жуткие улики. По его словам, в противном случае он может представлять опасность для присутствующих в зале.

„Пока что я не изучал улики и дела. Если [их] станут показывать, то они могут повлиять на мое психическое здоровье“, — обосновал свою просьбу Мадисоо. „Я не знаю, как они могут повлиять. Мне не хотелось бы устраивать здесь какую то акцию. Я прошу дать мне возможность покинуть сегодняшнее заседание“, — сказал он.