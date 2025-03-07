ЧП и криминал
07.03.2025, 12:45

„Живых нужно бояться“, - записал эстонский блогер в блокноте за день до того, как его убил сокамерник

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Подсудимый Марек Мадисоо (слева) и Карлос Кольк
Подсудимый Марек Мадисоо (слева) и Карлос Кольк
ФОТО: Kollaaž | Delfi Meedia

„Мне не хочется здесь устраивать какую-то акцию“, — сказал в четверг в зале суда подсудимый Марек Мадисоо, обвиняемый в убийстве в прошлом году блогера Карлоса Колька, и сразу же устроил „акцию“, — передает репортер портала Delfi из Харьюского уездного суда.

Марек Мадисоо, обвиняемый в убийстве Сэма Карлоса Колька и множестве других преступлений, попросил у суда разрешения не присутствовать на заседании в четверг, где планировалось обнародовать связанные с убийством жуткие улики. По его словам, в противном случае он может представлять опасность для присутствующих в зале.

„Пока что я не изучал улики и дела. Если [их] станут показывать, то они могут повлиять на мое психическое здоровье“, — обосновал свою просьбу Мадисоо. „Я не знаю, как они могут повлиять. Мне не хотелось бы устраивать здесь какую то акцию. Я прошу дать мне возможность покинуть сегодняшнее заседание“, — сказал он.

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