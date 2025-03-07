07.03.2025, 12:45
„Живых нужно бояться“, - записал эстонский блогер в блокноте за день до того, как его убил сокамерник(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
„Мне не хочется здесь устраивать какую-то акцию“, — сказал в четверг в зале суда подсудимый Марек Мадисоо, обвиняемый в убийстве в прошлом году блогера Карлоса Колька, и сразу же устроил „акцию“, — передает репортер портала Delfi из Харьюского уездного суда.
Марек Мадисоо, обвиняемый в убийстве Сэма Карлоса Колька и множестве других преступлений, попросил у суда разрешения не присутствовать на заседании в четверг, где планировалось обнародовать связанные с убийством жуткие улики. По его словам, в противном случае он может представлять опасность для присутствующих в зале.
Уже подписаны?