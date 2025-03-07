„В Риге будет праздник“. Эстонские баскетбольные болельщики раскупили 14 000 билетов на чемпионат Европы за несколько часов

Групповой этап чемпионата Европы, который стартует 27 августа, пройдет в Лимасол (Кипр), Тампере (Финляндия), Катовице (Польша) и Рига (Латвия). Интересно, что Федерация баскетбола Латвии выбрала Эстонию в качестве соперника по группе.

В среду в продажу поступили билеты на пять матчей сборной Эстонии — 2800 пакетов (всего 14 000 билетов), и они были раскуплены всего за четыре часа.

Официальный сайт чемпионата отметил ажиотаж среди эстонских болельщиков, а организаторы в соцсетях заявили: „В Риге будет праздник“.

В этом году „Xiaomi Арена“ (бывшая Арена Рига), где пройдут также матчи плей-офф чемпионата Европы, сможет принять около 11 000 зрителей.

Однако болельщикам, не успевшим приобрести билеты, не стоит расстраиваться — во второй половине апреля в продажу поступят и одиночные билеты.

Перед жеребьевкой групп 27 марта 2025 года команды будут распределены по шести корзинам согласно рейтингу FIBA. Ожидается, что сборная Латвии окажется во второй корзине вместе с Литвой, Словенией и Грецией, что исключает возможность их встречи на групповом этапе. Сборная Эстонии, по прогнозам, попадет в пятую корзину.

На финальном турнире сборная Эстонии не сможет оказаться в одной группе с Бельгией, Боснией и Герцеговиной и Великобританией, которые также входят в пятую корзину, а также с Литвой, Словенией и Грецией из второй корзины.

Кроме того, исключены варианты с Кипром, Польшей и Финляндией, так как эти страны принимают матчи других групп.

Посевные корзины:

1-я корзина: Сербия, Германия, Франция, Испания

2-я корзина: Латвия, Литва, Словения, Греция

3-я корзина: Италия, Черногория, Польша, Чехия

4-я корзина: Финляндия, Грузия, Турция, Израиль

5-я корзина: Бельгия, Босния и Герцеговина, Эстония, Великобритания

6-я корзина: Швеция, Исландия, Португалия, Кипр

Победителем последнего чемпионата Европы стала сборная Испании, серебро завоевала Франция, а бронзовые медали достались национальной команде Германии.

В матче за третье место поляки уступили немцам и заняли четвертую строчку.

Евробаскет-2025 станет 42-м турниром в истории европейского баскетбола.

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