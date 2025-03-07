„Левадия“ подписала 20-летнего нигерийского футболиста. „Раньше я ничего не знал об Эстонии, но здесь живут хорошие люди“

Для 20-летнего Виктори Иборо этот контракт стал первым шагом в профессиональной карьере. Ранее он защищал цвета академии Beyond Limits FA на родине, с которой в прошлом году одержал победу на престижном молодежном турнире Виареджо в Италии, а также был признан лучшим центральным защитником турнира.

„У нас с командой есть много целей, к которым мы стремимся, и я хочу, чтобы мы выиграли все национальные трофеи. Кроме того, мы хотим показать свой лучший результат в еврокубках. До того, как я приехал сюда, я ничего не знал об Эстонии, но теперь, когда ’Левадия’ тепло меня встретила, я понял, что здесь живут хорошие люди! Присоединение к ’Бело-зеленым’ — это хороший старт для моей профессиональной карьеры, потому что ’Левадия’ — это топ-клуб в местном масштабе. Я очень рад быть в Эстонии и в ’Левадии’, и с нетерпением жду встречи с фанатами“, — сказал Иборо через пресс-службу клуба.

Президент клуба Виктор Левада отметил: „Это был долгий и трудный процесс, чтобы Виктори добрался до Эстонии, но я очень рад, что он наконец-то приехал в Таллинн! Это талантливый молодой игрок, в котором мы видим большой потенциал. Виктори — именно тот игрок, который был нужен нам в команду, и он идеально вписывается в нашу игровую систему. Теперь начинается тяжелая работа, чтобы достичь поставленных целей!“

В минувшее межсезонье состав „Левадии“ пополнили крайний нападающий из Ганы Эрнест Аджири, нападающий Грегор Лехтметс, ганский форвард Энока Отоо, нападающий из Гамбии Бубакарр Тамбеду и центральный защитник Танел Таммик.

Новый футбольный сезон в Эстонии традиционно открылся матчем за Суперкубок страны, в котором действующий чемпион, таллиннская „Левадия“, одержала победу над „Нымме Калью“ со счетом 3:2. Это уже девятая победа бело-зеленых в истории Суперкубка Эстонии.