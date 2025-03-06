Новости Эстонии
06.03.2025, 21:43

Elisa временно закрыла портал самообслуживания – из-за ошибки пользователи могли зайти в чужой аккаунт

 
ФОТО: Georg Savisaar | Delfi Meedia

В четверг около 20:00 несколько клиентов Elisa сообщили, что при входе в портал самообслуживания они не попадали в свой аккаунт, а автоматически оказывались в профиле пользователя Татьяны Сергеевой. В связи с этим Elisa временно закрыла доступ к порталу.

Проблема возникала преимущественно при использовании Smart-ID для входа. По словам читателя Delfi, корзину покупок Татьяны можно было увидеть даже без авторизации.

Когда Delfi обратился за комментарием к представителю Elisa, он еще не был в курсе ошибки. Позже компания подтвердила, что на время устранения проблемы портал самообслуживания был закрыт для всех клиентов.

„Наши специалисты активно работают над устранением неисправности и выяснением точной причины сбоя. Приносим извинения всем клиентам за доставленные неудобства“, – сообщил глава технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.

На данный момент ни один пользователь больше не может войти в систему самообслуживания Elisa. При попытке входа веб-страница постоянно перезагружается, и доступ к аккаунту невозможен.

Elisa kliendid said võõrale kontole ligipääsu

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