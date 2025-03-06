Elisa временно закрыла портал самообслуживания – из-за ошибки пользователи могли зайти в чужой аккаунт

Проблема возникала преимущественно при использовании Smart-ID для входа. По словам читателя Delfi, корзину покупок Татьяны можно было увидеть даже без авторизации.

Когда Delfi обратился за комментарием к представителю Elisa, он еще не был в курсе ошибки. Позже компания подтвердила, что на время устранения проблемы портал самообслуживания был закрыт для всех клиентов.

„Наши специалисты активно работают над устранением неисправности и выяснением точной причины сбоя. Приносим извинения всем клиентам за доставленные неудобства“, – сообщил глава технологического подразделения Elisa Тоомас Полли.

На данный момент ни один пользователь больше не может войти в систему самообслуживания Elisa. При попытке входа веб-страница постоянно перезагружается, и доступ к аккаунту невозможен.

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить