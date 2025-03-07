„Горько и больно думать, что Мариуполь также взяли и уничтожили“. В Нарве традиционно вспомнили о мартовских бомбардировках 1944 года
6 марта в Нарве вспомнили трагические события 1944 года, когда советская авиация начала массовые бомбардировки старой части города. У мемориального камня „Juured“ („Корни“) собрались горожане, чтобы возложить цветы и зажечь свечи. Позже для всех желающих Нарвский музей провел в ратуше бесплатную лекцию, посвященную теме событий в Нарве в период Второй мировой войны.
На возложение цветов к мемориальному камню пришли около 40 человек. Перед началом церемонии мэр Нарвы Катри Райк сказала речь. После ее завершения Райк призналась журналисту RusDelfi, что мысли в этот день даже тяжелее, чем были год назад.
„Ситуация в Европе, мире стала еще более неясной, чем тогда, мы живем в ситуации, когда прежние правила не работают, - сказала Райк. - На Нарву сейчас обращено внимание медиа очень многих стран. Каждый день я общаюсь с иностранными репортерами. Они спрашивают, чего мы боимся, может ли Путин сюда прийти, потому что здесь живет много русских людей. Я им отвечаю, чтобы не было войны, надо к ней готовиться. В Париже можно сидеть спокойно, в Нарве, конечно, есть некоторое беспокойство, но мы одно целое со всей Европой. Это важно помнить и понимать“.
„Сегодня мы вспоминаем тех людей, кто был вынужден покинуть свой дом в 1944 году, мы надеемся, что нам не придется повторить их участь, - добавила мэр Нарвы. - Две ночи, более 3000 бомб. Но это не была первая атака. Первая случилась в 1941 году, ее совершила германская армия, которая бомбила в том числе мам с детьми. Они просто пришли провести жаркий день на пляже около Нарвского замка. Война есть война“.
На церемонию возложить цветы пришла и руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова, организатор бесплатных лекций об истории Нарвы, которые начались 6 марта в ратуше.
„Возлагая цветы к памятнику, на секунду я задумалась о том, что чувствовали люди, которые эвакуировались из Нарвы, кто не смог вернуться и знал, что его город разрушен, - поделилась мыслями Сморжевских-Смирнова. - Невозможно на фоне того, что происходит в мире, не думать, что будет с нашим приграничным городом. Исторические факты о предвоенном времени говорят о том, что все может повториться, и мы не знаем, что нас ждет впереди. Надо четко понимать, кто является агрессором, какая идеология за ним стоит, и для себя выбрать сторону, позиции посредине быть не может“.
Трое мужчин, двое из которых приехали специально на церемонию из Нарва-Йыэсуу, поделились своими эмоциями.
„Мы любим Старую Нарву, скучаем по ней, как было бы интереснее, если бы она осталась до наших дней, - сказал Павел. - Я в детстве жил в Тарту, там сохранилась старая часть города, и так здорово было по ней гулять. А здесь уже совсем не та архитектура после войны“.
„Лично я не понимаю, зачем разбомбили город, его можно было просто окружить, немцы бы сами ушли, - добавил Алексей из Нарва-Йыэсуу, который приезжает в Нарву в этот памятный день уже четвертый год. - Внутри города немецких войск было мало, так что, считаю, что да, не было смысла бомбить город“.
„Очень жаль, что уничтожили город, жемчужину Восточной Европы, - сказал третий мужчина. - Горько и больно думать, что и Мариуполь также взяли и уничтожили“.
Церемония состоялась в 17:00, а в 18:00 в Нарвской ратуше Мадис Туудер, инспектор по охране старины, начал читать лекцию „Вторая мировая война и Нарва“.
В зал послушать лекцию пришло около 60 человек. Свобное место найти было сложно. После часовой лекции на русском языке (лекция на эстонском языке состоялась раньше по времени также 6 марта - ред.) была заявлена дискуссия. Каких-то острых моментов не возникло. В основном слушатели задали вопросы лектору, уточняя информацию или что-то добавляя по теме лекции. Например, одна женщина поделилась воспроминаниями своей уже умершей соседки о том, каким жарким и страшным был день, когда немецкие солдаты впервые начали бомбить город в начале войны. По ее словам, многие люди в городе ждали их для освобождения и, услышав, увидев самолеты, начали приветствовать их, но они пришли не освобождать. Много вопросов к Туудеру было о том, как жили люди, кто не уехал, в Нарве в военные годы.
„Я думал, что среди слушателей возникнет спор после лекции, потому что все разные и придерживаются различных точек зрения, но нет, его не было, а вопросы мне были серьезными, провокационных не было. Все прошло по плану“, - рассказал после своего доклада Мадис Туудер.