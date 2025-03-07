„Горько и больно думать, что Мариуполь также взяли и уничтожили“. В Нарве традиционно вспомнили о мартовских бомбардировках 1944 года

На возложение цветов к мемориальному камню пришли около 40 человек. Перед началом церемонии мэр Нарвы Катри Райк сказала речь. После ее завершения Райк призналась журналисту RusDelfi, что мысли в этот день даже тяжелее, чем были год назад.

„Ситуация в Европе, мире стала еще более неясной, чем тогда, мы живем в ситуации, когда прежние правила не работают, - сказала Райк. - На Нарву сейчас обращено внимание медиа очень многих стран. Каждый день я общаюсь с иностранными репортерами. Они спрашивают, чего мы боимся, может ли Путин сюда прийти, потому что здесь живет много русских людей. Я им отвечаю, чтобы не было войны, надо к ней готовиться. В Париже можно сидеть спокойно, в Нарве, конечно, есть некоторое беспокойство, но мы одно целое со всей Европой. Это важно помнить и понимать“.

„Сегодня мы вспоминаем тех людей, кто был вынужден покинуть свой дом в 1944 году, мы надеемся, что нам не придется повторить их участь, - добавила мэр Нарвы. - Две ночи, более 3000 бомб. Но это не была первая атака. Первая случилась в 1941 году, ее совершила германская армия, которая бомбила в том числе мам с детьми. Они просто пришли провести жаркий день на пляже около Нарвского замка. Война есть война“.

На церемонию возложить цветы пришла и руководитель Нарвского музея Мария Сморжевских-Смирнова, организатор бесплатных лекций об истории Нарвы, которые начались 6 марта в ратуше.

„Возлагая цветы к памятнику, на секунду я задумалась о том, что чувствовали люди, которые эвакуировались из Нарвы, кто не смог вернуться и знал, что его город разрушен, - поделилась мыслями Сморжевских-Смирнова. - Невозможно на фоне того, что происходит в мире, не думать, что будет с нашим приграничным городом. Исторические факты о предвоенном времени говорят о том, что все может повториться, и мы не знаем, что нас ждет впереди. Надо четко понимать, кто является агрессором, какая идеология за ним стоит, и для себя выбрать сторону, позиции посредине быть не может“.