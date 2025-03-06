ВИДЕО | Время летит... Памятная авария Отта Тянака „отмечает“ юбилей

Тянак и Мёльдер пережили одну из самых запоминающихся аварий в истории ралли на этапе в Мексике 2015 года, когда их раллийный автомобиль M-Sport вылетел с трассы прямо в карьер.

В этот четверг, спустя десять лет, инцидент вновь напомнили поклонникам ралли в социальных сетях серии WRC.

К счастью, Тянак и Мёльдер сумели достаточно быстро выбраться из автомобиля, и хотя Ford Fiesta RS WRC утонул, это ещё не означало для экипажа схода с гонки. Машину позже вытащили со дна карьера, и уже на следующий день она была вновь в рабочем состоянии.

В одном из поворотов рулевое управление на его Ford Fiesta было повреждено, и автомобиль вылетел с холма прямо в озеро, затонув всего за 15 секунд. К счастью, экипаж среагировал мгновенно и успел выбраться, а штурман Райго Мёльдер при этом ещё и не забыл взять с собой стенограмму.

„В какой-то момент из вертолёта поступило сообщение, что они могут находиться в воде“, — вспоминал известный раллийный журналист Колин Кларк. „Первая мысль была: эти парни заперты в машине на дне карьера. От этого у меня просто заболело сердце“.

„Задняя часть машины всё ещё оставалась над водой, но провод от шлема зацепился внутри и начал тянуть меня вниз“, — описывал случившееся Тянак. „Казалось нереальным, что отсюда можно выбраться живым“.

Несколько лет назад раллийный портал DirtFish снял о данной аварии короткий документальный фильм.

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