„От Каллас мечтали избавиться в Эстонии“: Юлия Латынина высказалась о верховном представителе ЕС по иностранным делам

„Поинтересовалась, почему Кая Каллас в такой ключевой момент стала главой европейской дипломатии. Все-таки как-то странно, мол, если ЕС действительно будет втянут в войну из-за дочки видного советского профсоюзного и партийного деятеля Сийма Калласа, депутата ВС СССР, председателя эстонских профсоюзов, замглавного редактора главной партийной газеты советской Эстонии, - которая хочет видеть Россию „маленькой“.

Ответ убил. „Во-первых, от Каллас мечтали избавиться в Эстонии, а во-вторых, пришло время по квоте в ЕС дать что-нибудь балтийцам. Вот и пошла на повышение, классический бюрократический способ избавиться от плохого работника“.

Организации, где так делается политика, суждено долгое и славное будущее. Еще рассказывают мне, что в Брюсселе сейчас еврочиновники бегают, как ошпаренные тараканы, потому что весь банкет был за счет США. Трудное это, знаете ли, дело воевать с Трампом за то, чтобы он продолжал тебя содержать“ - написала Латынина в соцсети X.

Ранее Кая Каллас поддержала Зеленского в его споре с Трампом и заявила, что „свободный мир нуждается в новом лидере“. Также она назвала западный военный альянс НАТО лучшей гарантией безопасности для Украины и тем самым напрямую возразила президенту США Дональду Трампу.

„Почему мы в НАТО? Потому что мы боимся России. И это единственное, что действительно работает — единственная гарантия безопасности, которая работает — это зонтик НАТО“, — сказала в интервью Каллас.

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