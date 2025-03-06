В воздушном пространстве Эстонии прошли учения НАТО

„Такие учения наглядно демонстрируют нашу коллективную способность совместно с союзниками защищаться и отражать любые угрозы. Слаженное взаимодействие между различными сферами и задействованными странами ещё больше укрепляет нашу общую приверженность обеспечению мира и стабильности в регионе“, – заявил командующий ВВС Эстонии, бригадный генерал Тоомас Суси.

В учениях, прошедших в воздушном пространстве Эстонии и соседних стран, приняли участие различные воздушные силы НАТО и стран-участниц. Основная цель – отработка обнаружения целей, передачи информации, а также координация совместных действий между воздушными и наземными подразделениями. Это способствует повышению обороноспособности НАТО и развитию совместного командования между различными видами войск.

Во время учений эстонские военно-воздушные силы обеспечивали тактический контроль воздушной операции и поддерживали ситуационную осведомлённость в сотрудничестве с НАТО и союзниками. Кроме ВВС Эстонии, в учениях участвовали также подразделения дивизионной артиллерии, что позволило интегрировать управление воздушными и наземными средствами. Учения подтвердили эффективность координации и командных цепочек, а также способность Эстонии поддерживать контроль воздушных операций и ситуационную осведомлённость в подобных миссиях.

Учения Viking Nebula являются частью подготовки НАТО к поддержанию боеготовности и предшествуют крупномасштабным авиационным учениям НАТО Ramstein Flag 2025, которые начнутся в ближайшие недели. Развитие способности совместного управления в различных сферах и интеграция действий укрепляют готовность НАТО сдерживать угрозы и защищать территорию союзников.

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