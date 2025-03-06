Центробанк продолжает снижать процентные ставки, заемщики получают облегчение

Каждое снижение процентной ставки центрального банка на 25 базисных пунктов также будет приводить к падению Euribor. Хотя падение Euribor происходит не в те же дни, когда центральный банк снижает ставки, ожидается, что величина шестимесячного падения Euribor будет такой же. Это означает, что решения центрального банка о снижении процентной ставки принесут облегчение заемщикам в плане размера платежей по кредиту.

Согласно эмпирическому правилу, сегодняшнее решение уменьшит платеж по Жилищному кредиту в размере 100 000 евро с 20-летним сроком и аннуитетным графиком погашения на 13 евро в месяц. Однако процентная ставка, которая снизилась на 1,75 процентного пункта по сравнению с пиковым уровнем, принесла или приносит облегчение платежей по кредиту на 90 евро.

Хотя годовая инфляция в еврозоне достигла 2,4%, что близко к целевому уровню инфляции в 2%, базовые цены (то есть цены без учета энергоносителей и продуктов питания) и цены на услуги все еще растут гораздо быстрее. Поэтому осторожность в снижении процентных ставок по-прежнему оправданна.

Реальная процентная ставка в еврозоне, то есть ожидание инфляции за тот же период, вычтенное из процентной ставки, достигла нуля. Это уже делает процентную ставку центрального банка инфляционно нейтральной, то есть текущий уровень процентной ставки не сильно повышает или понижает инфляцию. Однако в последние месяцы неопределенность относительно развития инфляции в этом году возросла, поскольку тарифы Трампа и ответные меры на них трансформируют мировую экономику, снижают производительность и оказывают понижательное давление на цены. В то же время экономический рост в еврозоне остается неустойчивым, и Центральный банк считает, что его снижение ставок играет определенную роль в сохранении позитивного прогноза.

Разница между 6-месячной и 12-месячной ставкой Euribor достигла нуля. Это говорит о том, что финансовые рынки в настоящее время не верят в то, что через шесть месяцев 6-месячная ставка денежного рынка будет значительно ниже своего текущего уровня. Тем не менее большинство аналитиков считают, что 6-месячный Euribor может достичь 2% к концу года. Учитывая, как быстро падала процентная ставка в начале года, это означает, что темпы снижения Euribor замедлятся. Однако по мере роста неопределенности в отношении будущего возрастает и вероятность того, что процентная ставка может упасть еще больше. С другой стороны, в условиях растущей инфляции не исключено, что центральному банку придется отказаться от своих текущих планов по снижению процентных ставок в середине года.

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