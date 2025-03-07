Диагностика рака и кардиозаболеваний станет лучше: Нарвская больница приобретает современный компьютерный томограф

„Именно оборудование нового поколения с поддержкой искусственного интеллекта – это то направление, в котором больница будет развивать свои инвестиции“, – отметил член правления Юллар Ланно.

Новый томограф Revolution Ascend от компании GE Healthcare заменит устаревший 16-срезовый КТ, который использовался в больнице с 2006 года.

Победителем государственного тендера стала компания Hansa Medical OÜ, занимающаяся продажей и обслуживанием медицинского оборудования с 2000 года. Договор на поставку был подписан сегодня, 6 марта, новое оборудование прибудет в Нарву в июне 2025 года.

„Для нашей больницы важно, чтобы пациенты получали лучшее диагностическое обслуживание прямо в Нарве. Новый компьютерный томограф позволит проводить больше исследований на месте, минимизируя необходимость направлять пациентов в другие клиники. Это сделает диагностику быстрее, точнее и удобнее для пациентов“, – отметила заведующая клиникой радиологии Нарвской больницы д-р Мария Дементьева.

В больце также добавили, что новый КТ минимизирует лучевую нагрузку, позволит проводить скрининговые исследования и выявлять опухоли на ранних стадиях, даст возможность проводить точные кардиологические исследования.

Новый КТ-аппарат Нарвской больницы аналогичен оборудованию, используемому в Клинике Тартуского университета (TÜK), что подтверждает его высокое диагностическое качество и современность. Общая стоимость оборудования с учетом НДС составляет 595 360 евро.

„Сегодняшнее событие станет важным шагом в создании в Нарве высокотехнологичного центра диагностических услуг“, – сказал Ланно.

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