Бывший главком ВСУ Валерий Залужный: США разрушают мировой порядок. Россия придет за Европой
Посол Украины в Великобритании, бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил с речью, критикующей политику США, сообщает The Times 6 марта.
„Не только ось зла пытается пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира“, — заявил Залужный, выступая в британском Королевском институте международных отношений („Чатем-Хаус“), передает „Медуза“.
По мнению Залужного, „теперь Вашингтон пытается передать вопросы безопасности Европе без участия США“.
В своем выступлении бывший главком ВСУ отметил, что НАТО может прекратить свое существование, а „Россия придет за Европой“, пишет The Times.
Валерий Залужный — возможный кандидат в президенты Украины. По данным украинского издания „Телеграф“, Залужный пока не принял окончательного решения о „своем политическом будущем“. При этом офис действующего президента Владимира Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах. По информации издания „Страна.ua“, представители администрации США Дональда Трампа вели тайные переговоры с Валерием Залужным и другими украинскими политиками и военными.