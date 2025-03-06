Бывший главком ВСУ Валерий Залужный: США разрушают мировой порядок. Россия придет за Европой

„Не только ось зла пытается пересмотреть мировой порядок… США разрушают мировой порядок. Очевидно, что Белый дом поставил под сомнение единство всего западного мира“, — заявил Залужный, выступая в британском Королевском институте международных отношений („Чатем-Хаус“), передает „Медуза“ .

В своем выступлении бывший главком ВСУ отметил, что НАТО может прекратить свое существование, а „Россия придет за Европой“, пишет The Times.

Валерий Залужный — возможный кандидат в президенты Украины. По данным украинского издания „Телеграф“, Залужный пока не принял окончательного решения о „своем политическом будущем“. При этом офис действующего президента Владимира Зеленского отговаривает Залужного от участия в выборах. По информации издания „Страна.ua“, представители администрации США Дональда Трампа вели тайные переговоры с Валерием Залужным и другими украинскими политиками и военными.