В Эстонии задержан иностранец по подозрению в рассылке фишинговых ссылок

Согласно подозрению, мужчина прибыл в Эстонию в пятницу на прошлой неделе и в тот же день начал массово рассылать SMS-сообщения от имени различных предприятий. В основном мужчина „работал“ по ночам и, как правило, его сообщения рассылались от имени Omniva, Netflix и некоторых курьерских фирм. В SMS-сообщениях содержались фишинговые ссылки, по которым у людей под разными предлогами запрашивались данные банковских карт.

Как рассказал начальник отдела по борьбе с кибер- и экономическими преступлениями Пыхьяской префектуры Ханнес Кельт, очень скоро в полицию стали обращаться первые потерпевшие, со счетов которых пропали деньги. „В сотрудничестве с партнерами мы быстро установили прибытие мужчины в Эстонию и его местонахождение, а также начали блокировать распространение отправляемых им сообщений с фишинговыми ссылками. В ночь на среду мы задержали его с поличным“, - сказал Кельт.

Как отметил Кельт, подозреваемый был шокирован тем, насколько быстро была выявлена его преступная деятельность, и он был задержан. „Мужчина приехал в Эстонию, так как полагал, что его его преступная деятельность будет успешней, если он будет физически находиться здесь и использовать местные номера мобильных телефонов. Но он сильно ошибся. Лица с преступными намерениями не остаются здесь незамеченными“, - сказал сотрудник полиции.

Харьюский уездный суд удовлетворил сегодня ходатайство Пыхьяской прокуратуры и взял мужчину под арест сроком на два месяца. Суд согласился с прокуратурой, что подозреваемый, оставаясь на свободе, может продолжить совершение преступлений и уклониться от уголовного производства.

Полиция продолжает операцию PhishOFF, направленную против фишинговых атак.