Правда ли, что в документах штата Висконсин слово „мать“ заменили на „оплодотворённое лицо“?
В конце февраля 2025 года в соцсетях обсуждали новость о том, что власти некоторых американских штатов, несмотря на возвращение в Белый дом консервативного президента, продолжают внедрять в обиход гендерно-нейтральные термины. Мы проверили, правдиво ли подобное утверждение в отношении штата Висконсин.
Русскоязычные Telegram-каналы и интернет-пользователи сообщали, что губернатор Висконсина Тони Эверс якобы предложил обновить законодательство штата так, чтобы используемый там язык отвечал нормам гендерной нейтральности. В частности, термин „отец“ следует заменить на „родитель“, „муж“ и „жена“ — на „супруг“, а „мать“ — на „оплодотворённое лицо“ или „родитель, родивший ребёнка“. Посты об этом появились, например, в Telegram-каналах „Пул №3“ (69 000 просмотров на момент написания этого разбора), „В джазе только девушки“ (66 000), Ura.RU (65 000), „Ыыху Москвы“ (50 000) и „SVTV News — либертарианское СМИ“ (42 000), а также на страницах пользователей X и Facebook.
Некоторые русскоязычные ресурсы ставили ссылку на новость американского телеканала Fox News от 22 февраля, другие — на аналогичные обсуждения в англоязычном интернете, прежде всего на пост миллиардера Илона Маска в принадлежащей ему соцсети X от 25 февраля, который набрал 35 млн просмотров. Бизнесмен, в свою очередь, ссылается на твит пользователя Libs of TikTok, который вместе с подписью „Что за фигня происходит в Висконсине?“ опубликовал изображение, напоминающее слайд из презентации. Заголовок на нём гласит: „Рекомендации по бюджету Висконсина, 2025-2027“, а ниже написано:
„Ранее использовалось: жена или муж• Изменено на: супруг
Ранее использовалось: мать• Изменено на: оплодотворённое лицо
Ранее использовалось: отцовство• Изменено на: опекунство
Ранее использовалось: отец• Изменено на: естественный родитель
Ранее использовалось: мужчина / женщина• Изменено на: человек“.
Однако ещё 21 февраля внимание общественности на предполагаемый законопроект обратил американский радиоведущий Дэн О’Доннел. Он опубликовал в X скриншот документа с редакторскими правками, сопроводив его подписью: „Эксклюзив: губернатор Висконсина, демократ Тони Эверс представил законопроект, который изменит законодательство штата, заменив слово „мать“ на „оплодотворённое лицо““.
На сайте Законодательного собрания Висконсина „Проверено“ нашло документ, к которому относится этот скриншот. Это фрагмент одной из 1917 страниц законопроекта №45, который 18 февраля обсуждали в Сенате, верхней палате законодательного органа этого штата.
В начале документа говорится, что законопроект содержит рекомендации губернатора по бюджетным ассигнованиям на 2025–2027 финансовые годы и затрагивает широкий круг вопросов. Одно из предложенных изменений — поправка к формулировкам законов Висконсина, касающихся различных аспектов родительства. Далее (c. 86) уточняется: „Помимо приведения в законе ссылок на супругов к гендерно-нейтральной форме, законопроект определяет, каким образом состоящие в браке однополые пары могут быть юридическими родителями ребёнка, и за некоторыми исключениями делает существующие в законе упоминания „матери“ и „отца“ и связанные с ними термины гендерно-нейтральными“.
Тем не менеее, термин „оплодотворённое лицо“ встречается в текущей версии законопроекта лишь дважды, и оба раза в разделе, посвящённом искусственному оплодотворению.
В других контекстах законопроект предлагает использовать такие слова, как „родитель“ или „супруг“, а в некоторых случаях по-прежнему используется слово „мать“.
24 февраля губернатор штата Тони Эверс, комментируя вирусные посты в соцсетях, заявил: „Всё, что мы делаем, — даём людям, использующим ЭКО (я думаю, республиканцы в целом не против этого), уверенность, юридическую уверенность в том, что мать сможет получить всю необходимую ей помощь. Вот и всё. Я не знал, что республиканцы против ЭКО, но выходит так, потому что речь идёт об этом. Мамы это мамы, папы это папы“.
Таким образом, термин „оплодотворённое лицо“ в документах штата Висконсин предлагается использовать только в контексте процедуры экстракорпорального оплодотворения. Инициатива пока что содержится лишь в законопроекте, обсуждение которого продолжается. На момент публикации этого разбора новых слушаний этого законопроекта в Сенате Висконсина не проходило.
Итог: Полуправда