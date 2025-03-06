Правда ли, что в документах штата Висконсин слово „мать“ заменили на „оплодотворённое лицо“?

На сайте Законодательного собрания Висконсина „Проверено“ нашло документ, к которому относится этот скриншот. Это фрагмент одной из 1917 страниц законопроекта №45 , который 18 февраля обсуждали в Сенате, верхней палате законодательного органа этого штата.

Однако ещё 21 февраля внимание общественности на предполагаемый законопроект обратил американский радиоведущий Дэн О’Доннел. Он опубликовал в X скриншот документа с редакторскими правками, сопроводив его подписью: „Эксклюзив: губернатор Висконсина, демократ Тони Эверс представил законопроект, который изменит законодательство штата, заменив слово „мать“ на „оплодотворённое лицо““.

Некоторые русскоязычные ресурсы ставили ссылку на новость американского телеканала Fox News от 22 февраля, другие — на аналогичные обсуждения в англоязычном интернете, прежде всего на пост миллиардера Илона Маска в принадлежащей ему соцсети X от 25 февраля, который набрал 35 млн просмотров. Бизнесмен, в свою очередь, ссылается на твит пользователя Libs of TikTok, который вместе с подписью „Что за фигня происходит в Висконсине?“ опубликовал изображение, напоминающее слайд из презентации. Заголовок на нём гласит: „Рекомендации по бюджету Висконсина, 2025-2027“, а ниже написано:

В начале документа говорится, что законопроект содержит рекомендации губернатора по бюджетным ассигнованиям на 2025–2027 финансовые годы и затрагивает широкий круг вопросов. Одно из предложенных изменений — поправка к формулировкам законов Висконсина, касающихся различных аспектов родительства. Далее (c. 86) уточняется: „Помимо приведения в законе ссылок на супругов к гендерно-нейтральной форме, законопроект определяет, каким образом состоящие в браке однополые пары могут быть юридическими родителями ребёнка, и за некоторыми исключениями делает существующие в законе упоминания „матери“ и „отца“ и связанные с ними термины гендерно-нейтральными“.

Тем не менеее, термин „оплодотворённое лицо“ встречается в текущей версии законопроекта лишь дважды, и оба раза в разделе, посвящённом искусственному оплодотворению.

В других контекстах законопроект предлагает использовать такие слова, как „родитель“ или „супруг“, а в некоторых случаях по-прежнему используется слово „мать“.

24 февраля губернатор штата Тони Эверс, комментируя вирусные посты в соцсетях, заявил: „Всё, что мы делаем, — даём людям, использующим ЭКО (я думаю, республиканцы в целом не против этого), уверенность, юридическую уверенность в том, что мать сможет получить всю необходимую ей помощь. Вот и всё. Я не знал, что республиканцы против ЭКО, но выходит так, потому что речь идёт об этом. Мамы это мамы, папы это папы“.

Таким образом, термин „оплодотворённое лицо“ в документах штата Висконсин предлагается использовать только в контексте процедуры экстракорпорального оплодотворения. Инициатива пока что содержится лишь в законопроекте, обсуждение которого продолжается. На момент публикации этого разбора новых слушаний этого законопроекта в Сенате Висконсина не проходило.

Итог: Полуправда

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