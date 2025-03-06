ВИДЕО | Топ-10 лучших нокаутов в истории бойцовского шоу The League

Среди впечатляющих нокаутов мы выделили и один зрелищный прием из вольной борьбы. В подборке есть как триумфальные моменты эстонских бойцов, так и, увы, эпизоды, где наши спортсмены оказались в роли поверженных.

Увидим ли мы Уку Юрьендаля? Безусловно — и даже трижды! А тот самый легендарный удар локтем Сигрид Капанен? Вопрос риторический...

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В Эстонии эксклюзивное право на вручение чемпионских поясов WBC по тайскому боксу принадлежит Кевину Ренно. На The League VII титул чемпиона Балтии завоевал литовец Мартин Ясюнас, победив Аллана Волосатых.

На The League VIII 19-летний Руслан Митяев (6-2) встретится с чехом Доменико Насветтером (19-12) в категории до 76,2 кг. Сигрид Капанен (до 67 кг), впечатляюще нокаутировавшая шведку Лизу Ларссон, пока ждет соперницу. Поиск осложняется ее мощными победами, которые отпугивают возможных оппоненток.

В общей карте турнира запланированы три женских боя, включая возвращение Астрид Джоанны Гренц и эстонское противостояние Маарьи Ыквы с Айсель Агаевой.

The League VIII – Предварительная бойцовская карта

Мейнкард

Астрид Йоханна Грентс vs Михаэла Главачикова (Чехия) | -59 кг, Муай Тай

Павел Шкуренко vs Расмус Канкаре (Финляндия) | -67 кг, Муай Тай

Сигрид Капанен vs Хава Бальде (Франция) | Титул чемпионки Европы WBC, -63,5 кг

Руслан Митаев vs Доменико Насветтер (Чехия) | Титул WBC Муай Тай, -76,2 кг

Маарья Ыква vs Айсель Агаева | - 60 кг, Муай Тай

Аллан Волосатых vs Эрик Эскобар Суарес (Финляндия) | -75 кг, Муай Тай в перчатках ММА

Роман Митяев vs Нугзар Абралава (Грузия) | -83 кг, K-1

Дмитрий Саламатин vs Мануэль Рифа (Ангола) | -80 кг, Муай Тай

Отт Реммер vs Амиран Начкебия (Грузия) | -71 кг, K-1

Хенри Рохтла vs Бретт Вебстер (Великобритания) | -67 кг, Муай Тай

Марко Шульц vs Тармо Кырс | -80 кг, K-1

Никита Исопеско vs Каспар Касинен | -85 кг, Муай Тай

Андеркард

Каур Сиббул vs Палапхол Саенсамран (Таиланд/Финляндия) | -57 кг, Муай Тай

Эдвард Закарян (Финляндия) vs Расмус Канкаре | -67 кг, полупрофессионалы, Муай Тай

Андро Лепп vs Кароль-Кеннет Лоотус | -71 кг, полупрофессионалы, Муай Тай

Андреас Кристофер Губинский vs Данил Турилов | -60 кг, полупрофессионалы, Муай Тай

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