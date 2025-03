ВИДЕО | Топ-10 лучших нокаутов в истории бойцовского шоу The League

The League VIII – Предварительная бойцовская карта

Мейнкард

Астрид Йоханна Грентс vs Михаэла Главачикова (Чехия) | -59 кг, Муай Тай

Павел Шкуренко vs Расмус Канкаре (Финляндия) | -67 кг, Муай Тай

Сигрид Капанен vs Хава Бальде (Франция) | Титул чемпионки Европы WBC, -63,5 кг

Руслан Митаев vs Доменико Насветтер (Чехия) | Титул WBC Муай Тай, -76,2 кг

Маарья Ыква vs Айсель Агаева | - 60 кг, Муай Тай

Аллан Волосатых vs Эрик Эскобар Суарес (Финляндия) | -75 кг, Муай Тай в перчатках ММА

Роман Митяев vs Нугзар Абралава (Грузия) | -83 кг, K-1

Дмитрий Саламатин vs Мануэль Рифа (Ангола) | -80 кг, Муай Тай

Отт Реммер vs Амиран Начкебия (Грузия) | -71 кг, K-1

Хенри Рохтла vs Бретт Вебстер (Великобритания) | -67 кг, Муай Тай

Марко Шульц vs Тармо Кырс | -80 кг, K-1

Никита Исопеско vs Каспар Касинен | -85 кг, Муай Тай