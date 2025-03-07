МНЕНИЕ | Нарвская власть дистанцировалась от местного спорта(2)
После инцидента в чемпионате Эстонии нарвский хоккейный клуб „Паэмурру“ был наказан проведением двух матчей без зрителей. Чтобы вернуть фанатов на трибуны в плей-офф, команда внесла депозит в размере 3900 евро и теперь должна избегать нарушений, чтобы снова не остаться без поддержки болельщиков. Деньги своими силами собирали нарвские любители хоккея.
Вице-мэр Нарвы Марина Шурупова, комментируя ситуацию вокруг местной хоккейной команды, сказала, что „спортивная школа Паэмурру и команда не обращались в Нарвскую городскую управу с запросом о финансовой помощи в связи с необходимостью внесения депозита“.
Как я понимаю, городcкие власти решили переложить ответственность на спортивную школу в этой сложной ситуации. Мой вопрос: неужели резонансное событие такого масштаба, когда наша команда Narva PSK, которая, хотелось бы напомнить, является действующим чемпионом Эстонии по хоккею, неожиданно столкнулась с большой проблемой, из-за которой попала на страницы государственных СМИ, не вызвало у городских властей желание самим проявить инициативу и сделать элементарное – предложить команде и спортивной школе оперативно и вовремя всестороннюю помощь?
„Оперативно и вовремя“ – ключевые слова, так как Эстонским хоккейным союзом был поставлен срок внесения депозита. Деньги должны были быть внесены до 28 февраля. Если нужно было написать ходатайство, то по какой причине это не было сделано вовремя? Нарвская городская управа и спортивная школа „Паэмурру“ находятся на расстоянии одного телефонного звонка. Город имел возможность все взять в свои руки, показать всем свою заинтересованность в скорейшем разрешении возникшей проблемы и предложить варианты для ее решения, однако вместо этого город дистанцировался, а встречи с ответственными должностными лицами были назначены на даты (4 марта), когда болельщики уже своими силами внесли в поставленный Эстонским хоккейным союзом срок депозит?“
И еще, не про хоккей. Вице-мэр Марина Шурупова в своем комментарии также сказала, что „в рамках официальных визитов они (городские власти) принимают участие в значимых спортивных мероприятиях“ и город „продолжит следовать традиции чествования значимых спортивных побед, поскольку это важный элемент формирования спортивной культуры и поддержки местных команд“.
На прошедших выходных в Нарве состоялся чемпионат Эстонии по боксу. 13 наших нарвских спортсменов стали чемпионами Эстонии. Представителей городских властей не было на этом большом не просто для на Нарвы, но и для всей Эстонии мероприятии.
Мне кажется, что и история с тем, что город дистанцировался от поддержки хоккейной команды в трудный момент, и отсутствие должностных лиц на чемпионате Эстонии по боксу – это все про одно и то же. Про отношение в целом городских властей к нарвскому спорту. Должно ли оно быть именно таким? Каким, спросите вы. На дистанции, я бы сказала. Каждый на этот вопрос отвечает для себя сам. Я лично считаю, что нет, не должно. На мой взгляд, город вполне может сам спешить на помощь спортсменам в трудные моменты, а не дожидаться, когда они обратятся за помощью. Ну, а про присутствие городских властей там, где наши нарвитяне становятся чемпионами Эстонии – и говорить нечего. Думаю, что это и так всем понятно.
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