МНЕНИЕ | Нарвская власть дистанцировалась от местного спорта

Мне кажется, что и история с тем, что город дистанцировался от поддержки хоккейной команды в трудный момент, и отсутствие должностных лиц на чемпионате Эстонии по боксу – это все про одно и то же. Про отношение в целом городских властей к нарвскому спорту. Должно ли оно быть именно таким? Каким, спросите вы. На дистанции, я бы сказала. Каждый на этот вопрос отвечает для себя сам. Я лично считаю, что нет, не должно. На мой взгляд, город вполне может сам спешить на помощь спортсменам в трудные моменты, а не дожидаться, когда они обратятся за помощью. Ну, а про присутствие городских властей там, где наши нарвитяне становятся чемпионами Эстонии – и говорить нечего. Думаю, что это и так всем понятно.