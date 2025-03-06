06.03.2025, 14:30
ERJK: четыре партии получили запрещенное пожертвование и должны вернуть почти 100 000 евро(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила, что четыре партии — Партия реформ, Социал-демократическая партия (СДП), партия Eesti 200 и Центристская партия должны выплатить в общей сложности фонду „Либеральный гражданин“ (Liberaalne Kodanik — SALK) 92 572 евро.
ERJK направила вышеуказанным партиям соответствующие предписания. Комиссия находит, что четыре партии получили от SALK услугу, и полученную ими выгоду можно рассматривать как сделанное партиям запрещенное пожертвование. Как считает ERJK, несмотря на аргумент партий о том, что услуга не заказывалась, услуга со стороны SALK всё же была оказана, партии ее приняли и воспользовались ею.
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