Новости Эстонии
06.03.2025, 14:30

ERJK: четыре партии получили запрещенное пожертвование и должны вернуть почти 100 000 евро

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Руководитель SALK Тармо Юристо
Руководитель SALK Тармо Юристо
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Комиссия по надзору за финансированием партий (ERJK) решила, что четыре партии — Партия реформ, Социал-демократическая партия (СДП), партия Eesti 200 и Центристская партия должны выплатить в общей сложности фонду „Либеральный гражданин“ (Liberaalne Kodanik — SALK) 92 572 евро.

ERJK направила вышеуказанным партиям соответствующие предписания. Комиссия находит, что четыре партии получили от SALK услугу, и полученную ими выгоду можно рассматривать как сделанное партиям запрещенное пожертвование. Как считает ERJK, несмотря на аргумент партий о том, что услуга не заказывалась, услуга со стороны SALK всё же была оказана, партии ее приняли и воспользовались ею.

При оценке денежной стоимости оказанной услуги, ERJK взяла за основу обнародованные для комиссии прямые затраты SALK на проведение исследований, а также годовую среднюю зарплату одного сотрудника SALK, согласно данным отчета за 2022 экономический год.

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