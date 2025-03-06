ERJK: четыре партии получили запрещенное пожертвование и должны вернуть почти 100 000 евро

ERJK направила вышеуказанным партиям соответствующие предписания. Комиссия находит, что четыре партии получили от SALK услугу, и полученную ими выгоду можно рассматривать как сделанное партиям запрещенное пожертвование. Как считает ERJK, несмотря на аргумент партий о том, что услуга не заказывалась, услуга со стороны SALK всё же была оказана, партии ее приняли и воспользовались ею.