Висагинас – остров русского языка в Литве: какая здесь жизнь?
Латвийская журналистка Илзе Кузмина изучала отношение людей в трех приграничных городах Балтийских стран с многочисленным русскоязычным населением – Даугавпилсе, Нарве и Висагинасе. Сегодня портал Propastop публикует репортаж Кузминой о литовском городе Висагинас, который был построен для работников Игналинской атомной электростанции, закрытой в 2009 году, пишет Propastop.
Висагинас – единственный город в Литве, где большинство жителей считают русский язык родным. Это связано с тем, что город был основан в 1975 году для работников Игналинской АЭС, большинство из которых были привезены на работу в Литву из других регионов СССР. Самый молодой город Литвы с момента основания до 1992 года назывался Снечкус.
Знаете ли вы, кто такой Антанас Снечкус? Снечкус (1903–1974) возглавил Коммунистическую партию Литвы уже в 1940 году, сразу после начала советской оккупации, и оставался на этом посту до самой смерти. На его совести, среди прочего, депортация десятков тысяч соотечественников в 1941 и 1949 годах.
„Хотя город был переименован в Висагинас еще в 1992 году, многие горожане до сих пор говорят, что живут в Снечкусе, и считают этого человека героем!“ — возмущается Алексей Уразов, основавший молодежный художественный центр в своем родном городе.
Восхищение Снечкусом показывает, что часть жителей Висагинаса живет также в российском информационном пространстве. В российском инфополе до сих пор воспроизводится позитивный образ Снечкуса как лидера, который „поднял на ноги“ беднейшую Литву.
Самый молодой город Литвы отличается…
В отличие от Эстонии и Латвии, в Литве государство предоставило гражданство всем мигрантам после восстановления независимости, и они участвуют в выборах.
На президентских выборах, состоявшихся в мае прошлого года, в Висагинасе больше всего голосов (37,8%) получил Эдуардас Вайткус, который выступает за выход Литвы из НАТО и не считает Россию угрозой независимости страны. Однако в целом по стране Вайткус набрал лишь 7% голосов и не прошел во второй тур.
Член городского совета Висагинаса Светлана Бабуева (Союз крестьян и зеленых Литвы, имеющий 8 мест в 141-местном парламенте) объясняет выбор своих земляков сложной экономической ситуацией, которая вызывает протестные настроения. „Последние результаты голосования не означают, что наши люди поддерживают Путина и его войну против Украины или хотят переехать в Россию“, — уверяет Бабуева.
Как и сейчас в Нарве, жителей Висагинаса, привыкших к низким коммунальным платежам, раздражает резкий рост цен на электричество и отопление. В то же время, при поддержке правительства в городе была создана лесоперерабатывающая промышленность, где 700 человек получают достойную зарплату. И хотя Игналинская АЭС давно закрыта, она по-прежнему является крупным работодателем — 500 сотрудников занимаются демонтажем станции и безопасным хранением отходов.
По оценке доцента факультета коммуникаций Вильнюсского университета Виктора Денисенко, в Литве в целом Кремлевскую политику поддерживает примерно столько же людей, сколько проголосовало за Вайткуса на президентских выборах.
Без знания литовского языка не обойтись. Или всё-таки можно?
Когда после восстановления независимости литовское государство предлагало бесплатные курсы языка в Висагинасе, желающих было немного. „Считалось, что знание литовского не понадобится“, — говорит сотрудница туристического информационного центра Татьяна Дмитриева. „Теперь, когда курсы литовского языка стали платными, многие жалеют о том решении“.
Основной рабочий язык городского совета Висагинаса — литовский, но при необходимости переводчики помогают тем местным политикам, которые недостаточно владеют государственным языком.
В Висагинасе есть три русские и две литовские школы, и как в литовских школах, так и в детских садах учится много русских детей. Начиная с пятого класса, все учебники издаются только на литовском языке, а выпускные экзамены сдаются исключительно на литовском, поскольку вся система высшего образования в Литве функционирует на государственном языке.
Подросток Юлия, учащаяся литовской школы, пожаловалась журналисту, что учителя не позволяют русским ученикам говорить друг с другом на родном языке во время перемен. Однако за пределами школы Юлия в основном общается с другими горожанами на русском, так как почти все жители Висагинаса говорят по-русски.
По словам Алексея Уразова, который ежедневно работает с молодежью в художественном центре, литовских учителей следует обучать правильному взаимодействию с русскими учениками, иначе они вырастят еще одно поколение русской молодежи, которая будет ненавидеть Литву. Изучение языка в Висагинасе — так же, как у нас в Нарве и Силламяэ, — затруднено из-за нехватки практики. „Молодежь говорила бы по-литовски лучше, если бы здесь было с кем на нем говорить“, — отмечает руководитель художественного центра Уразов.
Жизнь в информационном пространстве, отличном от остальной Литвы
По словам Витаутаса Бакаса, депутата Сейма, избранного от избирательного округа, в который входит и Висагинас, этот город живет в ином информационном пространстве по сравнению с остальной Литвой. Это подтверждается тем, что после запрета российских телеканалов в Литве, введенного после начала полномасштабной войны, в Висагинасе массово появились объявления, предлагающие доступ к кремлевским каналам.
Заместитель мэра Виталий Бесакрский считает, что открытость жителей Висагинаса к российской пропаганде свидетельствует о слабости литовской русскоязычной журналистики. Местным СМИ города является русскоязычный портал TTS.lt, у которого есть свой новостной сайт, канал на YouTube и еженедельная печатная газета. TTS.lt в основном освещает местные новости и продвигает городские власти, но на YouTube поддерживает пророссийских политиков и критикует США.
„Большинство людей и так против войны и поддерживают Украину“, — говорит Татьяна Дмитриева. „Самый большой страх у людей — это то, что война может дойти и до нас. В любом случае, я не знаю ни одного человека, который надеялся бы на их приход и наше „освобождение““.
По словам доцента Вильнюсского университета Виктора Денисенко, влияние кремлевской пропаганды в Литве в целом снизилось, прежде всего из-за запрета российских телеканалов и блокировки многих интернет-изданий. Однако в Литве, особенно в сельских районах, по-прежнему широко используются спутниковые антенны, и доступ к запрещенным и заблокированным каналам на практике остается относительно простым.
„Данных о том, сколько литовцев смотрят российские каналы, не собиралось. Скорее всего, мало, потому что российские телеканалы в Литве никогда не были популярны уже по той причине, что доля нелитов в населении составляет всего 14 процентов“, — предполагает Денисенко.
Русский мир на границе с Беларусью
По крайней мере частично „русский мир“ в Висагинасе все же ощущается, и не только среди пожилых. Молодежь слушает русскую музыку и играет в компьютерные игры на русском языке, а алгоритмы в интернете подсовывают им пророссийские мемы. Русскоязычные телепрограммы, созданные в Литве, их не привлекают.
Собирающиеся в художественном центре Висагинаса молодые люди знают звезд шоу-бизнеса из соседней страны, но не интересуются ни российской, ни литовской политикой. „Молодежь в основном поддерживает Украину“, — говорит Алексей Уразов, отмечая, что дети „ватников“ в его центр просто не ходят. „Официально в Литве запрещено поддерживать агрессию против Украины. Поэтому никто не признается в симпатии к России. Люди с такими взглядами обычно говорят: „Война не так однозначна““.
Поскольку Висагинас находится всего в 25 километрах от границы с Беларусью, здесь ощущается влияние диктатора Александра Лукашенко. „Жители Висагинаса до сих пор ездят в Беларусь“, — отмечает Татьяна Дмитриева. „На мой взгляд, в основном потому, что там цены дешевле“.
Согласно статистике, ближайший к жителям Висагинаса пункт пропуска, расположенный в латвийском Силене, в основном используется для пересечения границы латвийцами, тогда как доля литовцев составляет всего 5–10 процентов.
Родившийся в России Евгений Шуклин, проживая и тренируясь в Висагинасе, добился высоких результатов в гребле. На Олимпийских играх в Лондоне в 2012 году он завоевал серебряную медаль, однако в 2019 году она была у него отозвана из-за положительной допинг-пробы, выявленной ретроспективно.
На протяжении десяти лет Шуклин был членом городского совета Висагинаса, а в прошлом году был избран депутатом парламента Литвы. Помимо политической деятельности, недавно он также вступил в Литовский союз стрелков – организацию Lietuviešu strēlnieku savienībā.
„Я вступил в союз с надеждой, что так удастся защитить Литву от войны“, — говорит Евгений Шуклин, отмечая, что в Висагинасе больше людей, желающих участвовать в обороне страны, чем Союз стрелков способен принять и обучить.
„Почти все родственники, друзья и знакомые положительно отнеслись к моему решению. Однако я получил и несколько злых комментариев с предупреждениями, что мне придется воевать против России. Но, на мой взгляд, эти комментарии были сделаны из-за незнания целей союза“.
Житель Висагинаса, литовец или европеец?
Когда журналист спросил десять молодых людей в художественном центре Висагинаса, кто из них считает себя литовцем, руку подняли только двое. По словам руководителя центра Алексея Уразова, большинство идентифицирует себя прежде всего как жители Висагинаса, а не литовцы, русские или представители какой-либо другой национальности.
„Даже стало популярным считать себя европейцем. На мой взгляд, так поступают те, кто не хочет полностью интегрироваться в литовское общество“, — отмечает Уразов.
Общаясь с жителями Висагинаса, часто можно услышать фразы вроде „когда я ездил в Литву“ или „он приехал сюда из Литвы“. Это показывает, что горожане не полностью отождествляют себя с Литвой, и многие из них испытывают трудности в определении своей идентичности.
Татьяна Дмитриева объясняет такое поведение тем, что Висагинас расположен на окраине страны, и жители других литовских регионов редко сюда приезжают. В том числе из-за совершенно необоснованного страха перед высокой радиацией. Родом из Беларуси, Дмитриева считает себя и своих детей литовцами.
„Если ты живешь в этой стране, ты должен считать её своей“, — объясняет она.