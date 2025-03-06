Висагинас – единственный город в Литве, где большинство жителей считают русский язык родным. Это связано с тем, что город был основан в 1975 году для работников Игналинской АЭС , большинство из которых были привезены на работу в Литву из других регионов СССР. Самый молодой город Литвы с момента основания до 1992 года назывался Снечкус.

Знаете ли вы, кто такой Антанас Снечкус? Снечкус (1903–1974) возглавил Коммунистическую партию Литвы уже в 1940 году, сразу после начала советской оккупации, и оставался на этом посту до самой смерти. На его совести, среди прочего, депортация десятков тысяч соотечественников в 1941 и 1949 годах.

„Хотя город был переименован в Висагинас еще в 1992 году, многие горожане до сих пор говорят, что живут в Снечкусе, и считают этого человека героем!“ — возмущается Алексей Уразов, основавший молодежный художественный центр в своем родном городе.

Восхищение Снечкусом показывает, что часть жителей Висагинаса живет также в российском информационном пространстве. В российском инфополе до сих пор воспроизводится позитивный образ Снечкуса как лидера, который „поднял на ноги“ беднейшую Литву.

Самый молодой город Литвы отличается…

В отличие от Эстонии и Латвии, в Литве государство предоставило гражданство всем мигрантам после восстановления независимости, и они участвуют в выборах.

На президентских выборах, состоявшихся в мае прошлого года, в Висагинасе больше всего голосов (37,8%) получил Эдуардас Вайткус, который выступает за выход Литвы из НАТО и не считает Россию угрозой независимости страны. Однако в целом по стране Вайткус набрал лишь 7% голосов и не прошел во второй тур.

Член городского совета Висагинаса Светлана Бабуева (Союз крестьян и зеленых Литвы, имеющий 8 мест в 141-местном парламенте) объясняет выбор своих земляков сложной экономической ситуацией, которая вызывает протестные настроения. „Последние результаты голосования не означают, что наши люди поддерживают Путина и его войну против Украины или хотят переехать в Россию“, — уверяет Бабуева.