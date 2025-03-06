Мнение
06.03.2025, 18:59

Юферева-Скуратовски: если мы не разберемся с бюрократией, она прикончит нашу экономику

 
Мария Юферева-Скуратовски
Мария Юферева-Скуратовски
ФОТО: Priit Simson | Delfi Meedia

Долгие годы Европейский союз ассоциировался с большой и неповоротливой бюрократической махиной и чрезмерными регуляциями. Я, кстати, до сих пор не знаю, является ли правдой или вымыслом, что продаваемые в ЕС фрукты должны быть определенной формы и размера. Но явно это не та тема, на которую стоит тратить внимание и ресурсы в условиях напряженной геополитической ситуации, продолжающейся войны в Украине, экономического кризиса и противоречивой внешней и торговой политики США, пишет депутат Рийгикогу (Партия реформ) Мария-Юферева Скуратовски

Удушающие объятие бюрократии

А выбор то у нас невелик, либо мы будем дальше душить нашу экономику и предпринимателей бюрократией, либо сумеем наконец разрубить гордиев узел ненужных регуляций и откроем новую страницу экономического роста Европы. Тем более, что некоторые страны Европы уже смогли успешно применить, так называемую „регуляционную гильотину“, что незамедлительно отразилось на их экономических показателях.

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