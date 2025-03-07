Новости Эстонии
07.03.2025, 09:35

Закон ужесточат: за разрушение подводной инфраструктуры — тюрьма или штраф до 4 млрд евро

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Строительство наземной части газопровода Balticconnector (2018)
Строительство наземной части газопровода Balticconnector (2018)
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Новые законодательные поправки направлены на то, чтобы обеспечить подводной инфраструктуре и государственным тайнам более хорошую правовую защиту.

В начале марта Министерство юстиции и цифрового развития направило на согласование в другие государственные ведомства проект изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. В пояснительной записке отмечается, что в текущем и прошлом году в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в ходе которых суда, волоча якорь или якорную цепь по морскому дню, повредили электрические кабели и кабели связи, соединяющие Эстонию с остальным миром, а также газопровод Balticconnector.

„Действующее уголовное законодательство накладывает различные ограничения на применение наказания за разрушение подводной инфраструктуры, хотя разрушение подводной инфраструктуры всегда влечет большой ущерб и нарушает связь и энергоснабжение Эстонии“, - говорится в записке.

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