07.03.2025, 09:35
Закон ужесточат: за разрушение подводной инфраструктуры — тюрьма или штраф до 4 млрд евро(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Новые законодательные поправки направлены на то, чтобы обеспечить подводной инфраструктуре и государственным тайнам более хорошую правовую защиту.
В начале марта Министерство юстиции и цифрового развития направило на согласование в другие государственные ведомства проект изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. В пояснительной записке отмечается, что в текущем и прошлом году в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в ходе которых суда, волоча якорь или якорную цепь по морскому дню, повредили электрические кабели и кабели связи, соединяющие Эстонию с остальным миром, а также газопровод Balticconnector.
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