Закон ужесточат: за разрушение подводной инфраструктуры — тюрьма или штраф до 4 млрд евро

В начале марта Министерство юстиции и цифрового развития направило на согласование в другие государственные ведомства проект изменений в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство. В пояснительной записке отмечается, что в текущем и прошлом году в Балтийском море произошло несколько инцидентов, в ходе которых суда, волоча якорь или якорную цепь по морскому дню, повредили электрические кабели и кабели связи, соединяющие Эстонию с остальным миром, а также газопровод Balticconnector.