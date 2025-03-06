Politico: помощники Трампа провели секретные переговоры с Юлией Тимошенко и Петром Порошенко

По их словам, помощники Трампа, чьи имена не раскрываются, провели переговоры с двумя депутатами Верховной Рады — лидером партии „Батькивщина“, бывшим премьер-министром Украины Юлией Тимошенко и лидером „Европейской солидарности“, пятым президентом Украины Петром Порошенко.

В ходе переговоров, как пишет Politico, стороны обсуждали, можно ли в Украине быстро провести выборы президента. США обсуждают по неофициальным каналам проведение выборов в период между согласованием временного прекращения огня и до начала полноценных мирных переговоров.

Американский эксперт по внешней политике сообщил изданию, что и Порошенко, и Тимошенко „позиционируют себя как людей, с которыми будет легче работать, которые согласятся на многое из того, на что не соглашается Зеленский“.

В пресс-службе партии Порошенко заявили, что стремятся добиться не проведения выборов президента, а „обеспечить свободные и честные конкурентные послевоенные выборы в стране“. „Также логично, что любые контакты включают презентацию видения президента Порошенко и „Европейской солидарности“ о том, как завершить войну справедливым, всеобъемлющим и прочным миром, и о пределах возможных компромиссов в переговорных пунктах“, — заявили в партии.

Пресс-секретарь Юлии Тимошенко Наталья Лысова, отвечая на вопрос о переговорах с администрацией Трампа, поблагодарила Politico за интерес. „Мы пока не будем это комментировать“, — сказала она.

Журналисты Politico также связались с четырьмя помощниками Трампа, которые, как утверждается, участвовали в переговорах с оппонентами Зеленского, но они не ответили.

Администрация Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Владимир Зеленский ушел в отставку, если он не согласится с планом США по быстрому прекращению российско-украинской войны, пишет Politico. По информации издания, помощники Трампа уверены, что в случае проведения выборов президента Зеленский проиграет.