Эстонский волейбольный тренер получил престижную награду

Международная ассоциация тренеров по пляжному волейболу (IBVCA) недавно объявила лучших тренеров в профессиональном туре среди тех, кто тренирует мужские и женские команды.

Среди тренеров женских команд лучшими были признаны Риво Весик и Кристоф Дикман, под руководством которых швейцарские спортсменки Таня Хюберли и Нина Бруннер выиграли два этапа Elite 16, завоевали серебро на одном из этапов и стали бронзовыми призерами Олимпийских игр в Париже.

Таня Хюберли и Нина Бетшарт в матче за третье место обыграли австралийский дуэт Талика Клэнси - Мариафе Артачо со счетом 2:0 (21:17, 21:15).

Золото в женском волейболе на Олимпиаде в Париже завоевали бразильянки Ана Патрисия и Дуда, которые в финале со счетом 2:1 (26:24, 12:21, 15:10) победили канадок Мелиссу Хуману-Паредес и Брэнди Уилкерсон.

Среди мужских команд признание получили Расмус Юнссон и Андерс Кристианссон, под руководством которых шведы Давид Оман и Джонатан Хелльвиг выиграли олимпийское золото в Париже и одержали победы на нескольких этапах Elite Tour.

Швейцарки Таня Хюберли и Нина Бруннер, которые в прошлом году завоевали бронзу на Олимпийских играх и стали чемпионками Европы, больше не продолжают выступать вместе, так как Бруннер ожидает ребенка. Вместо них в Швейцарии образовался новый дуэт: Хюберли и Леона Кернен. Помимо швейцарок, Риво Весик тренирует эстонские пары: Хелеене Холлас и Лийса Реммельг, Лийса-Лотта Юргенсон и Эва Лийса Куйвонен, а также Марта-Миа Плоомипуу и Ханнемай Ханимяги.

Весик - один из лучших мировых тренеров по пляжному волейболу. Восемь лет назад на Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро его подопечные, россияне Вячеслав Красильников и Константин Семенов, закончили турнир на четвертом месте. В Токио он помог Вячеславу Красильникову и Олегу Стояновскому завоевать серебро.

Однако в 2022 году, после начала полномасштабной войны в Украине, Весик принял решение покинуть российскую команду.

Риво Весик — бывший эстонский игрок в пляжный волейбол, а в настоящее время тренер. Вместе с товарищем по команде Кристьяном Кайсом он представлял Эстонию на летних Олимпийских играх 2008 года в Пекине, где выступал в пляжном волейболе.

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