Неформальное обучение способствует развитию языка.
Неформальное обучение способствует развитию языка.
ФОТО: Нина Брянцева | Delfi Meedia
Новости Эстонии
07.03.2025, 07:00

„Спрос на эстонский у репетиторов значительно превышает предложение“. После начала реформы родители взялись за допобразование детей

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Переход на эстонский язык обучения стал для многих семей серьезным вызовом. Одни родители решили прислушаться к советам специалистов и дать своим четвероклассникам время на адаптацию к новой реальности. Другие стали активно помогать детям с домашними заданиями. Третьи устремились искать дополнительные способы поддержки. Насколько вырос спрос на репетиторство? Почему родители перестали водить детей на групповые занятия по эстонскому? И охотно ли идут школьники в кружки, где нет русского языка? Подробности — в проекте RusDelfi „Трудности перехода“.

„Количество учеников, изучающих у нас эстонский, уменьшилось“

Изменения в школьной программе и новые требования привели родителей к поиску способов поддержать детей в учебе. На этой волне, казалось бы, языковые школы должны были заполучить большое количество новых учеников.

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