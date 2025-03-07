„Спрос на эстонский у репетиторов значительно превышает предложение“. После начала реформы родители взялись за допобразование детей

Переход на эстонский язык обучения стал для многих семей серьезным вызовом. Одни родители решили прислушаться к советам специалистов и дать своим четвероклассникам время на адаптацию к новой реальности. Другие стали активно помогать детям с домашними заданиями. Третьи устремились искать дополнительные способы поддержки. Насколько вырос спрос на репетиторство? Почему родители перестали водить детей на групповые занятия по эстонскому? И охотно ли идут школьники в кружки, где нет русского языка? Подробности — в проекте RusDelfi „Трудности перехода“.