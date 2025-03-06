ВИДЕО | Правительство рассказало о своих новых решениях

Сигне Рийсало добавила, что граждане, которые голосуют за Путина, точно не должны одновременно с этим иметь право голоса в Эстонии. Партия реформ лишила бы избирательного права и обладателей серых паспортов, но в качестве компромисса с социал-демократами пока этого сделано не будет.

Владимир Свет в свою очередь сообщил, что договоренность относительно лишения права голоса продолжает действовать: „Мы продвигаемся вперед в вопросе ограничения избирательного права граждан стран-агрессоров, это было подписано коалиционными депутатами. Этот план к настоящему моменту прошел первое и второе чтение. Мы не слышали конкретных предложений на уровне коалиции, что план нужно каким-либо образом пересмотреть“. По словам Света, исследования показывают, что серопаспортники не являются угрозой безопасности. „Для этих людей Эстония является родиной, они не смотрят в сторону России, поэтому я не вижу причины, по которой начинать дискуссию о том, как ограничить их право голоса“. Нужно сосредоточиться на том, чтобы лучше интегрировать таких людей, оказывать им поддержку, отметил министр.

За последнюю неделю произошли серьезные изменения в ситуации с международной безопасностью, отметила Каллас. В настоящее время в Брюсселе проходит саммит ЕС, где обсуждают все эти темы. У Европы есть несколько рычагов для давления на Россию и поддержки Украины. Нам необходимо значительно поднять эти ставки. Одним из наших главных козырей для давления на Россию является использование замороженных активов.

Кристина Каллас сказала, что вынуждена начать пресс-конференцию с вопросов безопасности. Она отметила, что суверенные страны имеют право самостоятельно принимать решения относительно своих отношений с союзниками и прочих вопросов. Россия давно поставила этот момент под сомнение. А сейчас мы находимся в ситуации, когда часть наших союзников также ставит это под сомнение. По нашей оценке, Европа должна отстаивать права государств на суверенность. Это касается и Украины. Если мы отойдем от этого принципа, последствия для Европы и Эстонии в частности будут катастрофическими.

Сложные времена

По словам Рийсало, с точки зрения безопасности сейчас мы переживаем самые сложные времена, а событие последних недель еще больше усугубили ситуацию как для Украины, так и для Эстонии. „Важно то, что мы в любом случае воплотим в жизнь план о 5% расходов на оборону“, — заявила министр.

„Мы находимся в одной из самых сложных политических ситуаций с 1939 года. Но стоит отнестись к этому с холодной головой, нам нужно сосредоточиться на том, что мы можем сделать сами. Нам необходимо следить за тем, как меняется геополитическая ситуация“, — сказал министр Цахкна. После инцидента в Овальном кабинете Трамп оказывает на Зеленского сильное давление. Насколько известно, передача разведывательной информации Украине по крайней мере частично приостановлена, что повлияет на безопасность Украины.

Сегодня правительство приняло решение предоставить Европейской комиссии мандат на формирование международной комиссии по компенсации ущерба Украине. „У нас есть регистр убытков, для этого нам нужна комиссия, которая будет решать, какой именно ущерб будет возмещен. И следующий шаг — это фонд, из которого будет возмещаться ущерб. Это пройдет в формате Совета Европы, в комиссии примут участие около 50 стран“.

Министр напомнил, что с 2 апреля гражданам Эстонии для поездки в Великобританию необходимо будет иметь электронное разрешение. Разрешение нужно каждому, даже младенцам. Также нужно иметь с собой паспорт, ИД-карты недостаточно. Более подробно читайте ЗДЕСЬ.

Что сделала Эстония для обеспечения своей безопасности?

Вопрос журналиста Laser о том, что Эстония за последние недели сделала для того, чтобы сохранить свою независимость, вызвал заметное оживление. Цахкна сказал, что Эстония занимается этим не только последнее время, но уже очень давно. Мы принимаем эти решения уже несколько лет. Предложенная Каей Каллас схема была запущена, как и вопрос замороженных активов. Эстония приложила немало усилий, чтобы сформировать т. н. волевую коалицию. „Наша задача — прежде всего дать людям чувство безопасности. Мы посылаем прямые сигналы нашим американским партнерам о том, что НАТО важно и что оно есть“.

Рийсало добавила, что помимо этого Эстония готовится к возможному кризису на уровне различных ведомств: продовольственная безопасность, доступность лекарств, пособия, учения и т.д.. Конечно, сами людей тоже должны нести какую-то отвественность, например, иметь дома минимальные запасы воды и продуктов.

Владимир Свет также отметил важность дипломатических усилий. Важно, чтобы Европа проснулась. Также мы сами должны инвестировать в свою оборону. Наша судьба в наших собственных руках.

По словам Каллас, сейчас Эстонии защищена как никогда ранее, а, по словам Цахкна, не следует забывать, что наши союзники уже присутствуют в регионе в виде живой силы.

Смотрите запись (на эстонском языке)!

Какое чувство вызвала у вас эта статья? Радость Удивление Интерес Никакое Грусть Злость Отправить