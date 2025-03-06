Серийным взломщиком домов в Харьюмаа оказался приезжий. Перед тем, как отправиться на дело, он ходил на разведку

Речь идет о гражданине Молдовы. Полиция подозревает его в систематических кражах в Кийли, Саку и Нымме. В случае признаня виновным за это предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы.

После задержания злоумышленника Пыхьяская окружная прокуратура направила в уездный суд ходатайство о его аресте. „По мнению прокуратуры, находясь на свободе, мужчина может продолжить совершение преступлений и уклониться от уголовного расследования“, — пояснил порталу Delfi пресс-секретарь прокуратуры. Суд согласился с позицией прокуратуры и дал санкцию на арест мужчины сроком на два месяца.