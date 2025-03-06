ЧП и криминал
06.03.2025, 14:10

Серийным взломщиком домов в Харьюмаа оказался приезжий. Перед тем, как отправиться на дело, он ходил на разведку

 

В прошлую пятницу сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который проник в восемь жилых домов Харьюмаа, где похитил различные вещи для дальнейшей перепродажи. В числе прочего — алкоголь и шуба. На время следствия он взят под арест.

Речь идет о гражданине Молдовы. Полиция подозревает его в систематических кражах в Кийли, Саку и Нымме. В случае признаня виновным за это предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы.

После задержания злоумышленника Пыхьяская окружная прокуратура направила в уездный суд ходатайство о его аресте. „По мнению прокуратуры, находясь на свободе, мужчина может продолжить совершение преступлений и уклониться от уголовного расследования“, — пояснил порталу Delfi пресс-секретарь прокуратуры. Суд согласился с позицией прокуратуры и дал санкцию на арест мужчины сроком на два месяца.

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