06.03.2025, 14:10
Серийным взломщиком домов в Харьюмаа оказался приезжий. Перед тем, как отправиться на дело, он ходил на разведку
В прошлую пятницу сотрудники полиции задержали 39-летнего мужчину, который проник в восемь жилых домов Харьюмаа, где похитил различные вещи для дальнейшей перепродажи. В числе прочего — алкоголь и шуба. На время следствия он взят под арест.
Речь идет о гражданине Молдовы. Полиция подозревает его в систематических кражах в Кийли, Саку и Нымме. В случае признаня виновным за это предусмотрено наказание в виде штрафа или лишения свободы.
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