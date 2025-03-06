Войска РФ ударили по гостинице в Кривом Роге: есть погибшие

Российские войска вечером в среду, 5 марта, нанесли ракетный удар по украинскому Кривому Рогу Днепропетровской области. Ракета попала в пятиэтажный отель, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС). В результате обстрела, погибли, по последним данным, три человека, еще 31 человек пострадал, в том числе один ребенок, написал в Telegram глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак. Большинство раненых госпитализированы, 14 из них - в тяжелом состоянии.

Позже Лысак сообщил, что в больнице умер 43-летний мужчина, таким образом число жертв возросло до четырех.

По словам главы ОВА, помимо гостиницы повреждены 14 многоквартирных домов, почта, учреждение культуры, 12 магазинов и около 20 автомобилей. Спасатели продолжают разбирать завалы.

Незадолго до удара Воздушные силы Украины предупредили об угрозе применения баллистического вооружения со стороны РФ и о „скоростной цели на Кривой Рог“. Позднее в тот же вечер украинские военные сообщали об угрозах российских БПЛА и управляемых авиационных бомб в Днепропетровской, Донецкой, Сумской, Харьковской и Черниговской областях.

Кривой Рог - родной город президента Украины Владимира Зеленского, отмечает агентство AFP. С начала полномасштабной войны он регулярно подвергался российским обстрелам. Десятью днями ранее, в ночь на 23 февраля, в результате ракетного удара РФ по городу погиб один человек, еще пятеро были ранены. Кривой Рог расположен примерно в 70 километрах к северо-западу от линии фронта.

Удары БПЛА по Сумам и Харькову

Еще один человек погиб в результате налета российских беспилотников на Сумы в ночь на четверг, 6 марта, сообщил исполняющий обязанности мэра города Артем Кобзарь. По его данным, БПЛА типа Shahed попал в одно из складских помещений, в результате чего возник пожар. Погибший - 32-летний мужчина, работавший на складе охранником, сообщила областная полиция.

В результате ночного удара российского беспилотника по жилому дому в Харькове пострадали два человека, сообщил мэр города Игорь Терехов. Удар, по его словам, пришелся на технический этаж многоэтажки.

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