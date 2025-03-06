Спасательный департамент просит владельцев земель следить за состоянием стендов водной безопасности

„С 2012 года мы устанавливаем на пляжах стенды водной безопасности, чтобы снизить число смертей от утопления. На этих стендах размещены инструкции по действиям в случае несчастного случая и спасательные средства. Сейчас по всей Эстонии установлено около 700 таких стендов. Однако, к сожалению, они часто подвергаются вандализму — например, прошлой весной поврежден был каждый третий стенд. А ведь спасательные средства предназначены для спасения человеческих жизней, и если их нет на месте, оказать быструю помощь невозможно“, — рассказал эксперт отдела превенции Спасательного департамента Микко Виркала. Он добавил, что, например, на берегу озера Ульясте в волости Люганузе каждый год весной приходится заново приобретать спасательный круг и бросательный конец.

Стенд водной безопасности должен располагаться рядом с водоемом, быть хорошо видимым и доступным. На стенде размещена информация о спасательных средствах и инструкции по их использованию, вызову экстренных служб и оказанию первой помощи. Также на табличке приводятся основные правила водной безопасности. Кроме того, каждый стенд имеет свой номер, чтобы экстренные службы могли быстро определить место происшествия и оказать помощь.

В 2024 году в Эстонии утонуло 42 человека, из них 10 — во время купания. В этом году утонули два человека, оба провалились под лед во время рыбалки.

„Теперь мы хотим сделать следующий шаг и до начала купального сезона заключить договоры о сотрудничестве с владельцами земель. Это позволит четче распределить ответственность сторон, обеспечить комплексный подход к поддержанию стендов в порядке, а значит, повысить уровень безопасности на воде и гарантировать своевременную помощь попавшим в беду“, — пояснил Виркала.

Спасательный департамент берет на себя расходы на информационные таблички и проверяет состояние стендов не позднее 1 мая каждого года. При необходимости таблички заменяются перед началом купального сезона (1 июня).